Kripto para borsası OKX, Bitcoin’in 111 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaşmasının ardından, BTC’ye endeksli yeni bir ürün olan xBTC’yi kullanıma sundu. Şirket ayrıca bu ürünle bağlantılı getiri kampanyaları da başlatıyor.

xBTC nedir?

xBTC, Bitcoin’e bire bir oranla sabitlenmiş, “wrapped” yani sarılmış bir kripto varlık olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar 22 Mayıs saat 06.00 itibarıyla xBTC yatırma ve çekme işlemlerine başlayabilecek. Ürün, başlangıçta Solana, Sui ve Aptos ağlarında kullanılabilecek. Tüm işlemler OKX’in rezerv kanıtı sistemiyle şeffaf şekilde takip edilebilecek.

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Borsa, xBTC ile birlikte Bitcoin odaklı ürünlere olan artan talebe yanıt vermeyi ve farklı ağlar arasında BTC likiditesini artırmayı hedefliyor.

xBTC nasıl kullanılır?

Kullanıcılar, OKX hesaplarına giriş yaptıktan sonra “Varlık Yatır” bölümüne giderek BTC’yi seçip Solana, Sui veya Aptos ağlarından birini belirleyerek xBTC yatırabiliyor. Gönderim on-chain doğrulandıktan sonra, xBTC otomatik olarak 1:1 oranında BTC’ye çevrilip hesaba aktarılıyor. Aynı süreç, çekim işlemlerinde de geçerli.

Kampanyalar ve Ek Ürünler

OKX, kullanıcıları ödüllendirmek amacıyla “Öğren ve Kazan” isimli bir xBTC kampanyası da başlatıyor. Katılımcılar belirli görevleri tamamlayarak BTC stake etme imkânı ve getiri kazanma fırsatı elde ediyor.

Buna ek olarak OKX Wallet, Solana, Sui ve Aptos ağlarıyla uyumlu xBTC tabanlı gelir ürünü de sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere OKX, 28 Nisan’da kendi cüzdanı üzerinden gaz ücreti olmadan kripto ödeme yapılmasını sağlayan OKX Pay platformunu da devreye almıştı. Bu hizmetle kullanıcılar, USDT ve USDC gibi stabil coin’leri ücretsiz şekilde gönderebiliyor.