Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan OKX, Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz (IPO) hazırlıklarına başladı. Bu adım, şirketin hem itibarını yeniden inşa etme hem de dünyanın en sıkı düzenlenen finans piyasalarından birine kalıcı şekilde girmeye yönelik stratejisinin bir parçası.

Bu gelişme, OKX’in ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı ile yaptığı 505 milyon dolarlık anlaşmanın yalnızca birkaç ay sonrasında geldi. Anlaşma kapsamında OKX, 84 milyon dolar para cezası ödemeyi ve 421 milyon dolarlık haksız kazancı ABD’li kullanıcılara iade etmeyi kabul etmişti.

OKX, düzenlemelere takılmak yerine ABD pazarında büyümeyi seçti. ABD’li kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış yeni bir kripto borsası duyuran şirket, aynı zamanda OKX Wallet adlı gözetimsiz cüzdanını da kullanıma sundu. Bu cüzdan, kullanıcıların DeFi, NFT ve Web3 hizmetlerine erişmesine imkân tanıyor.

Şirket ayrıca San Jose, Kaliforniya’da bölgesel bir ofis açtı. ABD operasyonlarının başına ise, daha önce Morgan Stanley ve Barclays’te görev yapan deneyimli bankacı Roshan Robert getirildi. Robert, OKX’in “süper uygulama” vizyonunu hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti.

ABD’de Halka Arz Planı: Sinyal mi, Strateji mi?

OKX’in ABD’de halka açılma hamlesi sadece ticari bir genişleme değil; aynı zamanda düzenleyici kurumlara güven verme ve şeffaflık taahhüdü olarak yorumlanıyor. Şirket, SEC ve diğer “saygın” ABD kurumları tarafından denetlenmeye gönüllü olduğunu açıkça belirtti.

Analistler, OKX’in halka arzının büyük ihtimalle ABD merkezli iştiraki tarafından yapılacağını ve uygun piyasa koşulları sağlandığında sürecin hızla tamamlanabileceğini düşünüyor.

Güveni Geri Kazanma Çabası

Geçmişte regülasyonlarla zaman zaman başı derde giren OKX, artık Müşterini Tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerine odaklandığını söylüyor. Şirket ayrıca ABD’li kullanıcıların verilerini ve fonlarını küresel sistemden ayrı tutacağını belirtti. Bu, şirketin geçmişten ders çıkardığını ve artık daha sıkı düzenlemelere hazırlandığını gösteriyor.

OKX halka arz sürecini başarıyla tamamlarsa, Coinbase ve Robinhood gibi şirketlerin ardından ABD borsasında işlem gören az sayıdaki kripto para şirketi arasına katılacak.