ABD Senatosu’nda uzun yıllardır görev yapan Demokrat Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Ohio’daki koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Bernie Moreno’ya kaptırdı. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırdı.

Moreno’nun zaferi, Senato’daki güç dengesini Cumhuriyetçilerin lehine çevirirken, kripto para düzenlemeleri konusundaki etki alanını da genişletiyor.

Custodia Bank’ın CEO’su Caitlin Long konuyla ilgili olarak “Kripto para karşıtı birisi daha sahneden çekildi,” yorumunu yaparken, yatırımcı Adam Cochran ise Brown’un Bankacılık Komitesi’nde kripto ve fintech’e yönelik sert saldırıları nedeniyle güvenilirliğinin sarsıldığını belirtti.

Getting rid of Sherrod Brown is good. Worst person on the finance committee, by far, was incredibly dishonest with his attacks on crypto and fintech. https://t.co/krvjNgo6QM — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) November 6, 2024

Kripto Dünyası İçin Önemli Bir Zafer

Ohio seçimlerinde Donald Trump ve Senatör JD Vance’in desteğini arkasına alan Moreno, Brown’a karşı zafer kazanarak Cumhuriyetçileri Senato’da üstünlüğe bir adım daha yaklaştırdı. Kripto para sektörü de Moreno’yu desteklemek için yaklaşık 40 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak bu zaferde pay sahibi oldu.

Moreno, seçilmesi durumunda Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yönelik “düzenleyici netlik” getireceğini vurgulamıştı. 2018 yılında Ohio’da Bitcoin ile vergi ödemelerini kabul ettiren ilk isim olan Moreno, kişisel kazanç peşinde olmadığını, kripto para sektörünü desteklemek için bu yolda ilerlediğini belirtti.

Brown’ın Kripto Karşıtı Çabaları ve Warren’ın Üçüncü Dönemi

Kripto para sektörüne karşı sert tutumuyla tanınan Brown, SEC Başkanı Gary Gensler ve Bankacılık Komitesi’ndeki Elizabeth Warren gibi kripto karşıtlarıyla yakın bir çizgide duruyordu. Ancak Massachusetts seçimlerinde Warren, kripto para destekçisi avukat John Deaton’a karşı %60’a %40 gibi net bir farkla üçüncü kez senatör seçildi. Senatör Elizabeth Warren kripto para sektörüne karşı güçlü duruşunu sürdürüyor.

Elizabeth Warren henchman Sherrod Brown has been defeated by @berniemoreno for Ohio Senate. This is what happens when you mess with the crypto army. — Cameron Winklevoss (@cameron) November 6, 2024

Senato’daki Güç Dengesinde Cumhuriyetçilerin Zaferi

Cumhuriyetçiler, dört yıl aradan sonra ABD Senatosu’nda kontrolü yeniden sağlayarak Washington’da önemli bir güç kazanmış oldu. Bu zafer, Cumhuriyetçilere yeni başkanın kabine üyelerini onaylama sürecinde önemli bir avantaj sunuyor.

Donald Trump, Ohio’da Kamala Harris’e karşı 17 delege oyunu kazanarak yaklaşık 3 milyon oy aldı. Harris ise 2,4 milyon oyda kaldı. Öte yandan, eski Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de Kaliforniya’daki koltuğunu korudu.

Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket verilerine göre, Trump’ın seçimi kazanma olasılığı %99’a kadar yükselmiş durumda, bu da seçim sonucunun kripto piyasaları üzerinde potansiyel bir etki yaratabileceğine işaret ediyor.