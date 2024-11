ABD Senatosu’nda uzun yıllardır görev yapan Demokrat Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Ohio’daki koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Bernie Moreno’ya kaptırdı. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırdı.

Moreno’nun zaferi, Senato’daki güç dengesini Cumhuriyetçilerin lehine çevirirken, kripto para düzenlemeleri konusundaki etki alanını da genişletiyor.

Custodia Bank’ın CEO’su Caitlin Long konuyla ilgili olarak “Kripto para karşıtı birisi daha sahneden çekildi,” yorumunu yaparken, yatırımcı Adam Cochran ise Brown’un Bankacılık Komitesi’nde kripto ve fintech’e yönelik sert saldırıları nedeniyle güvenilirliğinin sarsıldığını belirtti.

Getting rid of Sherrod Brown is good.

Worst person on the finance committee, by far, was incredibly dishonest with his attacks on crypto and fintech. https://t.co/krvjNgo6QM

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) November 6, 2024