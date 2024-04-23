Kripto para piyasalarını geleneksel piyasalardan ayıran en önemli özelliklerden biri 7/24 açık olması. Küresel yapısı sayesinde sürekli işleme açık olan kripto paraların fiyatları da günün her saati değişebiliyor.

Kripto para piyasalarının dinamiği, geleneksel piyasaları da etkilemişe benziyor. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) da borsayı 7/24 açık tutmayı değerlendiriyor.

NYSE 7/24 Açık Kalmayı Değerlendiriyor

Financial Times’a göre NYSE’nin sahibi Intercontinental Exchange, üyeleri arasına seans saatleriyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Katılımcılara borsanın sürekli açık olması hakkında ne düşündükleri soruldu.

NYSE, mevcut durumda Kuzey Amerika Doğu Saati ile 9.30’da açılıyor ve öğleden sonra 16.00’da kapanıyor. Borsa pazartesiden cumaya çalışıyor. Seans öncesi saatler sabah 4.00 ile 9.30 arasını, seans sonrası ise 16.00’dan 20.00’a kadarki süreyi kapsıyor.

Konuyla ilgili anonim bir broker, borsanın 7/24 açık kalmasına talebin yoğun olduğunu söyledi:

24 saat işleme talep var, tabii tüm pazardan değil. Normal seans saatleri dışında bir şeyler zaten oluyor, bir nebze bunlardan da haberdar olmanız gerekiyor. Tabii Apple’a cumartesi günü gece 2’de bir şey olması farklı, o zaman ne yapardınız?

NYSE borsayı sürekli açık tutmayı değerlendirirken, bu türden bir hizmet sunmayı planlayan 24 Exchange piyasaya dahil olmaya hazırlanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) onay için başvuran hisse senedi platformu, yedi günün yirmi dört saati hizmet sunmayı planlıyor.