New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) eski başkanı, ETF’lerinin onaylanmasının ardından paranın Bitcoin’e akacağına inanıyor.

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) eski Başkanı Tom Farley, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından paranın kripto varlık sektörüne akacağını iddia etti. Şu anda kripto para borsası Bullish’in CEO’luk görevini yürüten Tom Farley, Salı günü kripto para piyasasına dair açıklamalarda bulundu.

Tom Farley, yüksek fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin’in güvenilir bir değer saklama aracı olduğunu ifade etti.

Spot Bitcoin ETF’leri Onaylanacak mı?

CNBC mikrofonlarına röportaj veren Tom Farley, ABD’deki düzenleyicilerin menkul kıymet olarak sınıflandırmadığı tek kripto para biriminin Bitcoin (BTC) olduğuna dikkat çekti. Tom Farley’e göre bu durum, ABD SEC’i, spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakma konusunda ika edebilir. Tom Farley konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Bitcoin ETF’leriyle sektöre para akacak, bu tür ürünleri satın almak çok kolay. İnsanlar Bitcoin’e inanıyor. Bitcoin harika bir icat.

Son dönemde aralarında BlackRock, Fidelity ve Franklin Templeton’ın da yer aldığı birçok dev varlık yönetim şirketi ABD’de spot Bitcoin ETF’lerini başlatmak için başvuruda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) henüz herhangi bir spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadı. Ancak başvuru sahipleri, SEC’in spot Bitcoin ETF’leri konusundaki katı tutumunun son dönemde ciddi şekilde yumuşadığını dile getiriyor.

Şu anda son karar tarihi en yakın başvuru Ark/21Shares Bitcoin ETF’i. SEC’in bu başvuru için kararını 10 Ocak 2024 tarihine kadar açıklaması gerekiyor. Sektörün önde gelen isimleri, SEC’in bu tarihe kadar bir veya birden çok spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylayacağına inanıyor.

NYSE Başkanının Kripto Para Borsası

Tom Farley, CEO’su olduğu kripto para borsası Bullish’in ABD yasalarıyla uyumlu 25 coin’i desteklediğini ve rakiplerinin aksine düzenlemelere uyumlu bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Tom Farley bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Eski borsaların çoğu cezai soruşturmalara, büyük sivil soruşturmalara yakalandı ve düzenlemelere aykırı bir şekilde hareket ediyorlar. Güvenilir ve düzenlemelere uygun hareket eden borsalar bu yarışı kazanacak.