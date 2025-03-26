Pekin yönetimi, Nvidia’nın popüler H20 çiplerinin satışını etkileyebilecek yeni enerji verimliliği kurallarını devreye aldı. Bu hamle, yetkililerin uygulamayı sıkılaştırması durumunda Nvidia’nın Çin’deki yıllık yaklaşık 17 milyar dolarlık iş hacmini riske atabilir.

Çin’in üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), şirketlere yeni kurulan veri merkezlerinde çevre dostu çipler kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Financial Times’ın incelediği belgeler, Nvidia’nın ABD’nin ihracat kısıtlamaları doğrultusunda Çin pazarına özel olarak ürettiği H20 çipinin, NDRC’nin yeni gereksinimlerini karşılamadığını ortaya koyuyor. Pekin, bu politikaları daha katı bir şekilde uygulamaya koyarsa, Alibaba, ByteDance ve Tencent gibi büyük yerli teknoloji devleri, H20 çipini yeni veri merkezlerine entegre edemeyecek.

Enerji Standartlarını Aşmanın Yolları Aranıyor

Tüm bu kısıtlamalara rağmen, H20’ye yönelik talep Çin’de halen güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunun nedeni ise kuralların henüz kesin bir şekilde uygulanmaması. Konuya yakın iki kaynak, büyük şirketlerin aylar boyunca H20 çiplerini satın almaya devam ettiğini belirtiyor. Bazı firmalar, yeni enerji standartlarını aşmak için bu çipleri genişletme çalışması yapılmayan mevcut veri merkezlerine yerleştirerek olası cezalardan kaçınıyor.

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Ancak NDRC’nin baskısı, Nvidia açısından endişe verici bir durumu ortaya çıkarıyor. Şirket, bu sorunu görüşmek üzere Komisyon Başkanı Zheng Shanjie ile bir toplantı planlamak için girişimlerde bulunuyor.

Nvidia, Çin Düzenleyicilerinin Radarında

Enerji verimliliği standartlarına ek olarak, Nvidia, Çinli düzenleyicilerin artan denetimleriyle de karşı karşıya.

Öte yandan şirketin 2025 mali yılı raporuna göre, Çin’den elde edilen gelir 17,1 milyar dolara, yani toplam gelirin yüzde 13’üne denk geliyor. Bu bölgede pazar kaybetmek, Nvidia için finansal olarak ciddi bir darbe anlamına gelebilir. Şirket, bir yandan Pekin ile iyi ilişkileri sürdürmeye çalışırken, diğer yandan ABD’nin uyguladığı ihracat önlemlerine de uymak zorunda.

Diğer Çip Üreticileri de Etkilendi

NDRC’nin kuralları yalnızca Nvidia’yı değil, diğer yabancı çip üreticilerini de hedef alıyor. Intel’in HL328 ve HL388 çipleri de komisyonun yönergelerine uymuyor. Ancak Intel’in Çin’deki yapay zeka çipi satışları daha sınırlı olduğu için bu durumun etkisinin Nvidia’ya kıyasla daha az olacağı düşünülüyor.