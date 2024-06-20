NVIDIA artık piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketi. Bu durum AI ile ilişkili kripto paralara da yaradı.

Wall Street’in gözdesi olarak görülen NVIDIA, dünyanın en değerli şirketi haline geldi. Microsoft’u tahtından eden NVIDIA’nın hisseleri de geçtiğimiz 24 saatte yüzde 3,5 civarı artış gösterdi.

NVIDIA’nın Arkasında AI Var

NVIDIA, 2024 boyunca etkileyici bir performans gösterdi. Yıla 49,24 dolarda başlayan hisse senedi, yüzde 175 yükselerek dünün kapanış fiyatı olan 135,58 dolara ulaştı.

OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT gibi yapay zeka (AI) destekli uygulamalar, bu yıl çip piyasasının büyümesindeki en önemli etken oldular.

Dünyanın en büyük çip üreticisi de NVIDIA. Şirketin ürettiği çiplerin yapay zeka için eşi benzeri görülmemiş bir işlem gücü sunduğu kabul ediliyor.

En değerli şirket listesinde savaşın sürdüğünü de eklemek gerek. Örneğin yalnızca birkaç gün önce, 13 Haziran’da Apple en değerli şirket konumundaydı.

AI Coin’leri Yükselişte

Çoğu zaman olduğu gibi, bu kez de geleneksel finans piyasasının gösterdiği pozitif performans kripto paraları etkiledi. NVIDIA’nın yükselişi özellikle AI kategorisindeki kripto paralara yaradı.

CoinGecko verilerine göre, tüm AI kategorisi geçtiğimiz 24 saatte yüzde 12’den fazla artış gösterdi.

Söz konusu kripto paralara yüzde 28 yükseliş ile Fetch.AI, yüzde 23 ralli ile Ocean Protocol ve yüzde 26 ile SingularityNET liderlik ediyor.

Kripto para piyasasının genel olarak durgun olduğu düşünüldüğünde, AI coin’lerin yükselişi sürdürüp sürdüremeyeceğini de zaman gösterecek.