NVIDIA’nın merakla beklenen konferansı bugün başladı ve 21 Mart’a kadar devam edecek. Konferansa saatler kalmasıyla birlikte yapay zeka coin’leri yükselişe geçti.

Özet:

Yapay zeka (AI) tabanlı kripto paralar, NVIDIA’nın merakla beklenen konferansının başlamasıyla birlikte yükselişe geçti. Piyasa değeri 4,5 milyar doları aşan Bittensor (TAO) yapay zeka coin’lerindeki yükseliş trendine öncülük ediyor.

Render (RNDR) ve Fetch.ai (FET) gibi popüler yapay zeka coin’lerinde de yükselişler yaşandı.

Yapay Zeka Coin’leri Yükselişte

Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta 73.740 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu süreçte birçok kripto para birimi son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak rekorlar kırdı. Kripto para piyasasındaki canlanmayla birlikte yapay zeka coin’leri de yükselişe geçti.

Dünyanın en büyük GPU üretcisi NVIDIA bu hafta yapay zeka odaklı küresel bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya’da düzenlenen konferansta, geliştiriciler, araştırmacılar, iş stratejistleri ve sektör uzmanları bir araya gelecek ve sektörün ilerlemesine ilişkin fikir alışverişinde bulunmasına olanak tanıyacak.

2,19 trilyon dolarlık piyasa değeriyle NVIDIA, Microsoft ve Apple’ın ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumunda.

Yapay zeka coin’lerinin popülaritelerindeki artışın en önemli nedenlerinden bir tanesi OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’nin piyasaya sürülmesi. Öte yandan yapay zeka platformlarının en önemli ihtiyaçlarından birisi ise hesaplama gücü çözümleri yani GPU’lar.

Bu nedenle NVIDIA’nın piyasa değeri son dönemde ciddi şekilde arttı ve NVIDIA dünyanın en büyük 3. şirketi oldu. Bu süreçte yapay zeka coin’leri de astronomik yükselişler yaşadı. Gelin takip edilmesi gereken 3 yapay zeka token’ine yakından bakalım:

Bittensor (TAO)

18 Mart 2024 itibariyle 4,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Bittensor (TAO) şu anda en büyük 31. kripto para projesi konumunda. Proje, aylardır en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor. CoinGecko verilerine göre Bittensor (TAO) bugün yani 18 Mart’ta 750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bittensor’un yerel token’i TAO, kullanıcıların ekosistemden bilgi almalarını ve faaliyetlerini ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlamalarını mümkün kılıyor. Bittensor, tüketicilerin ve üreticilerin birbirleriyle tamamen şeffaf bir şekilde etkileşime girdiği bir yapay zeka pazarı yaratma misyonuyla kuruldu.

Render (RNDR)

18 Mart 2024 itibariyle 4,46 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Render (RNDR) şu anda en büyük 29. kripto para birimi konumunda. RNDR da bugün yani 18 Mart’ta 13,53 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Son bir aylık zaman diliminde yaklaşık %130 oranında değer kazanan RNDR’ın son 24 saatteki işlem hacmi ise 1 milyar doların üzerinde. Bu anlamda RNDR, işlem hacmi en yüksek yapay zeka coin’i konumunda.

Render Network Foundation tarafından geliştirilen proje, merkezsiz GPU çözümleri sunuyor.

Coinbase kısa bir süre önce RNDR’ı listeledi.

Fetch.ai (FET)?

En büyük 3. yapay zeka coin’i ise 2,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Fetch.ai (FET). Son 30 günlük süreçte %260 oranında değer kazanan FET, 10 Mart’ta tüm zamanların en yüksek seviyesini 3,12 dolarla belirledi.

FET’in son 24 saatteki işlem hacmi ise yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde. Fetch.ai projesi insanların uçuş rezervasyonu, park yeri ve diğer hizmetler gibi günlük hayatlarındaki rutinlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.