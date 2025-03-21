Nvidia, ABD teknoloji sektörüne yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde toplamda yarım trilyon dolar değerinde elektronik alımı gerçekleştirecek ve bunun büyük bir kısmı doğrudan ABD’deki üretime yönlendirilecek.

Şirketin CEO’su Jensen Huang, Nvidia’nın tedarik zincirini Asya’dan uzaklaştırdığını ve bu stratejinin özellikle Trump yönetiminin getirmeyi planladığı gümrük tarifeleri nedeniyle hız kazandığını doğruladı. Aynı dönemde TSMC, Apple ve diğer teknoloji devleri de ABD’de üretimi artırmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Nvidia, artık en yeni yapay zeka çiplerini ABD’de üretebilir hale geldi. Bu gelişme, TSMC, Foxconn ve diğer tedarikçilerle yapılan iş birlikleri sayesinde mümkün oldu. Huang, ayrıca Huawei’nin Çin’de hızla yükselen bir rakip olduğunu ve bunun Nvidia’nın stratejisi üzerinde baskı yarattığını belirtti.

ABD’de Dev Yapay Zeka Altyapısı Kuruluyor

Nvidia’nın GTC konferansında Huang, şirketin yeni nesil Vera Rubin yapay zeka çipini tanıttı. Plan, milyonlarca çipi dev veri merkezlerinde birbirine bağlamak ve bu sistemler için muazzam miktarda enerji sağlamak üzerine kurulu.

Financial Times’a konuşan Huang, “Önümüzdeki dört yıl içinde yaklaşık yarım trilyon dolar değerinde elektronik satın alacağız. Bunun yüzlerce milyar dolarlık kısmını ABD’de üretmemiz mümkün görünüyor.” dedi. Ayrıca Huang, Trump yönetiminin desteğinin Nvidia’nın büyümesini hızlandırabileceğini düşünüyor.

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Mevcut durumda Nvidia’nın en yeni Blackwell sistemleri ABD’de üretiliyor ve TSMC’nin Arizona’daki fabrikası, şirketin tedarik zincirini daha güçlü hale getiriyor.

Tayvan halen üretimin önemli bir merkezi olsa da Çin’in artan agresif tutumu ve gümrük vergisi tehditleri, Nvidia gibi şirketleri üretim ağlarını çeşitlendirmeye yönlendiriyor. Huang, bu duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu an ABD’de üretim yapabileceğimizi biliyoruz. Tedarik zincirimizi yeterince çeşitlendirdik. Eğer Tayvan’daki üretim aksarsa, bu zor bir durum olur ama üstesinden gelebiliriz.”

Nvidia Büyük İş Birlikleri Kuruyor

Huang, yeni yapay zeka altyapısı projelerinin sadece bireysel kullanıcıları değil, kurumsal şirketleri ve robotik sektörünü de kapsayacağını açıkladı. Nvidia, Dell, HPE, Accenture, ServiceNow ve CrowdStrike gibi dev şirketlerle iş birliği yapıyor.

Ayrıca, küresel bilgisayar yatırımlarının 2030’a kadar 1 trilyon dolara ulaşacağını ve bunun büyük kısmının yapay zeka altyapısına yönlendirileceğini öngörüyor.

Huang, Nvidia’nın geleceği hakkında şu ifadeleri kaydetti:

“Bu on yılın sonunda 1 trilyon dolarlık bir yatırım pastasından büyük bir pay alabiliriz. Yapacak çok işimiz var.”