Ünlü muhbir Edward Snowden, Amsterdam’da düzenlenen Bitcoin Konferansı’na konuşmacı olarak yer aldı.

2013 yılında çalışanı olduğu ABD Ulusal Güvenli Ajansı’nın (NSA) gizli bilgilerini sızdıran Edward Snowden, bu bilgileri sakladığı sunucular için ödemeyi Bitcoin’le (BTC) yapmıştı.

Kripto paraların önde gelen destekçilerinden biri olan Edward Snowden, Amsterdan’daki Bitcoin Konferansı’nda yatırımcılara BTC fiyatı hakkında kafa yormaktan kaçınmalarını tavsiye etti. Edward Snowden ayrıca ETF başvurusu yapan devler de dahil olmak üzere kripto para sektörüne giriş yapan şirketlerin yol açabileceği potansiyel risklerden bahsetti.

Edward Snowden konuşmasında Bitcoin’in fiyatına odaklanan yatırımcılara, grafiklere ve mumlara kafa yormaları yerine Bitcoin’in kullanım alanlarını keşfetmelerini tavsiye etti.

Bitcoin’in anonimlik konusunda eksiklikleri olduğuna dikkat çeken Snowden, hükümetlerin bu sayede BTC ile gerçekleştirilen işlemlerin arkasındaki kişileri belirleyebildiğini ifade etti.

Edward Snowden’e göre kripto para sektörüne giriş yapan şirketlerin güvenlik konusunda bazı riskleri de beraberlerinde getiriyor. Bu kurumların Bitcoin’e akıttığı paranın BTC fiyatını kolaylıkla yükseltebilir bununla birlikte kurumsal yatırımcıların Bitcoin’de güç kazanması, bireylerin varlık üzerindeki söz hakkının azalmasına yol açabilir.

Edward Snowden, son dönemde dünyanın dev şirketleri tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularının aslında Bitcoin’i evcileştirdiğine dikkat çekti. NSA muhbiri ayrıca Bitcoin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan hükümetlere ve düzenleyicilere de değindi. Gary Gensler’in Bitcoin hakkında ne düşündüğünü umursamadığını belirten Snowden, Bitcoin yatırımcılarına da aynı şeyi yapmalarını tavsiye etti.

Edward Snowden konuşmasının son bölümünde, geliştiricilere ve kullanıcılara Bitcoin’i daha anonim hale getirmeye odaklanmalarını tavsiye etti. Snowden’e göre bu, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin konusundaki vizyonunun gerçekleştirilmesine de fayda sağlayacak.