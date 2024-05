16 Mayıs’ta işlem görmeye başlayan Notcoin (NOT) son 24 saatte %55 oranında değer kaybetti.

The Open Network (TON) ekosisteminin memecoin’i olarak tanımlanan Notcoin (NOT), mesajlaşma uygulaması Telegram’daki bir oyun uygulaması aracılığıyla kullanıcıları Web3’e dahil etmeyi amaçlıyor.

Günlerdir borsalarda listelenmesi beklenen Notcoin, buna rağmen piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra sert bir şekilde düşüşe geçti.

Notcoin (NOT) Neden Düşüyor?

Notcoin (NOT), piyasaya sürüldükten sonra %55 değer kaybederek kripto dünyasında şok etkisi yarattı.

Notcoin’in madencilik aşaması 1 Nisan’da sona erdi ve başlangıçta 20 Nisan’da piyasaya sürülmesi planlanmıştı.

İlk işlem gününde Binance, OKX, KuCoin ve Bybit gibi dev kripto para borsalarında listelenen Notcoin (NOT) airdrop çiftçilerinin kazdıkları coin’leri satmasıyla birlikte ciddi değer kaybı yaşadı. Notcoin (NOT) işlem görmeye başladığı ilk saatlerde 1 milyar doların üzerinde tam seyreltilmiş bir değerlemeye (FDV) ulaştı.

İlginizi Çekebilir: Notcoin (NOT) Nedir?

Borsalarda listelenmeden önce yaklaşık 80 milyar NOT, airdrop olarak kullanıcılara dağıtıldı. Bu durum, Notcoin’in (NOT) işlem hacmindeki artışa katkıda bulundu. Her ne kadar son 24 saatlik süreçte güçlü bir satış baskısına maruz kalsa da token’ın büyük borsalarda listelenmesi ve geniş oyuncu tabanı, uzun vadeli potansiyelini gösteriyor.

Son 24 saatte yaklaşık %55 oranında değer kaybeden Notcoin (NOT) 0,006991 dolar seviyesinde işlem görüyor. NOT, 716.139.749 dolarlık piyasa değeriyle en büyük 107. kripto para konumunda.

Birçok kişi, Notcoin’in (NOT) piyasaya sürülmesiyle blockchain tabanlı oyun sektöründe bir canlanma yaşanacağını öngörüyordu. Zira blockchain tabanlı oyun sektörü, 2024 yılında kaydettiği zayıf performansla yapay zeka ve memecoin kategorilerinin gerisinde kaldı.