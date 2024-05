Mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından desteklenen Notcoin (NOT) işlem görmeye başladığı ilk haftada beklentiler karşılayamadı ve yatırımcılarına büyük kayıplar yaşattı. Peki Notcoin (NOT) neden düşüyor?

Telegram ile ilişkili Toncoin (TON) üzerinde geliştirilen ve ağın ilk memecoin’i olarak nitelendirilen Notcoin (NOT) geride bıraktığımız hafta piyasaya sürüldü. Yaklaşık 1 milyar dolarlık NOT token airdrop olarak dağıtıldı. Notcoin (NOT) başta Binance olmak üzere birçok yüksek profilli borsada ilk günden listelendi.

İlginizi Çekebilir: Notcoin (NOT) Nedir?

Yaklaşık 35 milyon kullanıcısı bulunan Notcoin’in (NOT), Telegram tabanlı bir oyun olduğunu not edelim. Kullanıcılar, oyunu oynarken kazandıkları oyun içi token’leri Notcoin’e (NOT) dönüştürebiliyor.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da Notcoin’e destek veren isimler arasında yer alıyor. Durov, kişisel Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Notcoin’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Durov, Notcoin’le ilgili olarak şunları kaydetti:

Telegram ve TON üzerinde birçok yeni mini uygulamanın inşa edildiği büyük bir dalga görüyoruz. Notcoin, birçok uygulamanın önünü açmak için güçlü pençelerini kullandı.

16 Mayıs’ta borsalarda işlem görmeye başlayan Notcoin (NOT) başlangıçta %30 oranında değer kazandı. Takip eden saatlerde düşüş trendine geçen Notcoin (NOT) bir haftalık zaman diliminde %62 oranında değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,6 oranında değer kaybeden NOT, 0,0056 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Notcoin (NOT) Neden Düşüyor?

Düşüşün en önemli nedeni, airdrop almaya hak kazanan birçok Notcoin (NOT) sahibinin token’lerini tutmak yerine kâr elde etmek amacıyla satış yapmaya yönelmesi. Her ne kadar Notcoin (NOT) ekibi, satış baskısını azaltmak için stake hizmetleri sunsa da bu, satış baskısını engellemeye yetmedi.

Sonuç olarak Notcoin’i çevreleyen heyecan bir haftalık süreçte yerini hayal kırıklığına bıraktı. Her ne kadar blue-chip olarak adlandırılan Bitcoin, Ethereum gibi varlıklar güçlü kalmaya devam etsede nispeten daha küçük projelerde yaşanan değer kayıpları, kripto para piyasasının hala devasa fiyat dalgalanmalarına sahip olduğunu gösteriyor.