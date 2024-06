Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Notcoin (NOT) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Son dönemin en popüler kripto para projelerinden Notcoin (NOT) 16 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Kısa bir süre içerisinde birkaç katlık artış yaşayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Notcoin’in (NOT) fiyat performansı merak ediliyor.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki NOT fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Notcoin (NOT) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Notcoin (NOT) 0.01459 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, NOT’nin 2024 yılında 0.014385 dolar ile 0.067404 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

NOT’nin 2024 yılı için öngörülen 0.067404 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %360.63 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Notcoin (NOT) Fiyat Tahminleri

2030 Yılı Notcoin (NOT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması NOT fiyatının 2030 yılında 0.035641 dolar ile 0.057789 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

NOT’nin 2030 yılı için öngörülen 0.057789 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %294.92 oranında değer kazanması gerekiyor.

Notcoin (NOT) 0.1 Dolara Yükselebilir mi?

Notcoin (NOT) fiyatının 0.1 dolara ulaşabilmesi için %583.39 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, NOT fiyatının Temmuz 2032’de 0.1 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Notcoin (NOT) 1 Dolara Yükselebilir mi?

Notcoin (NOT) fiyatının 1 dolara ulaşabilmesi için %6,733.93 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, NOT fiyatının hiçbir zaman 1 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 0.576341 dolardır.

Notcoin (NOT) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Notcoin (NOT) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %68,239.31 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, NOT fiyatının hiçbir zaman 10 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 0.576341 dolardır.

Notcoin (NOT) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Notcoin (NOT) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Notcoin (NOT) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. NOT fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, NOT’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. NOT fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise NOT’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Notcoin (NOT) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi NOT fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de NOT fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

Blockchain projelerinin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

NOT fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Notcoin’in (NOT) Geleceği ve Yorumları

Notcoin, Telegram tabanlı ve oynayarak kazandıran (play-to-earn, P2E) bir blockchain oyunudur. Topluluk tarafından yönetilen Telegram Open Network’te faaliyet gösterir.

Oyun oldukça kolay, tek yapmak gereken Telegram’a girerek Notcoin botunu açmak ve coin ikonuna tıklayarak NOT kazanmak. Her tık ile oyuncuların hesabına 1 NOT geçiyor. Her üç saniyede bir kez ikona tıklanabiliyor.

NOT kısa bir süre içerisinde en büyük kripto para borsalarında listelendi. Notcoin (NOT) ayrıca oyna-kazan (Play-to-Earn) ekosistemini yeniden canlandırdı. Bu anlamda gelecekte Notcoin’in (NOT) iyi bir performans sergileyebileceği tahmin ediliyor.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle NOT gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Notcoin (NOT) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Notcoin (NOT) Nedir?

Notcoin, yenilikçi bir blockchain platformu olup, kullanıcıların verilerini güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini ve güvenli bir şekilde paylaşmalarını sağlar.

Notcoin Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Notcoin madenciliği yapılmaz. Ancak kullanıcılar Notcoin uygulaması aracılığıyla NOT çiftçiliği (farming) yapabilir.

Nereden ve Nasıl Notcoin Satın Alınır ve Saklanır?

Notcoin’i (NOT) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Notcoin satın alabilirsiniz. Satın aldığınız NOT token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Notcoin (NOT) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “NOT en yüksek kaçı gördü” ve “NOT en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Notcoin (NOT) tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 Haziran 2024 tarihinde 0,02836 dolarla, en düşük seviyesini ise 24 Mayıs 2024 tarihinde 0,004611 dolarla kaydetti.