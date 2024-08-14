Norveç’in devlet varlık fonu, Norges Bank Investment Management (NBIM), Bitcoin yatırımlarını 2.446 BTC’ye yükseltti. Bu, 31 Aralık 2023 tarihinden bu yana 938 BTC’lik bir artışa işaret ediyor.

Bu artışla birlikte, fonun Bitcoin varlıklarının değeri yaklaşık 149,48 milyon dolara ulaştı. Bu artışın, fonun önceden belirlenmiş algoritma tabanlı sektör ağırlığı ve risk çeşitlendirme stratejilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. K33Research’ün kıdemli analisti Vetle Lunde, bu büyümenin bilinçli bir Bitcoin birikim stratejisi olmaktan ziyade, yatırım çeşitlendirme stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Norveç’in devlet varlık fonunun bu adımı, Bitcoin’in kurumsal portföylerde giderek daha fazla benimsenmesi ve ana akım finansal sektörlerde kabul görmesi açısından önemli bir gösterge. Bu stratejik hamlenin arkasında, Michael Saylor, Jack Dorsey ve Peter Thiel gibi önde gelen isimlerin Bitcoin’in kurumsal kullanımını teşvik eden stratejilerinin etkili olduğu düşünülüyor.

NBIM, izlediği stratejiler sayesinde, 2024’ün ilk yarısında kişi başına dolaylı Bitcoin maruziyetini 44.476 satoshiye (yaklaşık 27 dolar) çıkardı. Bu artış, fonun risk çeşitlendirme ve sektör ağırlığı politikalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Norveç’in Bitcoin yatırımlarını artırmasına katkıda bulunan faktörler arasında şu noktalar öne çıkıyor:

MicroStrategy : Norveç’in devlet varlık fonu, MicroStrategy’deki yatırımını %0,67’den %0,89’a çıkararak bu şirketin portföydeki ağırlığını artırdı.

: Norveç’in devlet varlık fonu, MicroStrategy’deki yatırımını %0,67’den %0,89’a çıkararak bu şirketin portföydeki ağırlığını artırdı. Marathon Digital : Bitcoin madenciliği yapan Marathon Digital’e yapılan yatırım, portföydeki ağırlığını %0’dan %0,82’ye yükseltti.

: Bitcoin madenciliği yapan Marathon Digital’e yapılan yatırım, portföydeki ağırlığını %0’dan %0,82’ye yükseltti. Coinbase : Norveç’in devlet varlık fonu, Coinbase’deki yatırımını %0,49’dan %0,83’e çıkararak bu şirketteki hisse ağırlığını artırdı.

: Norveç’in devlet varlık fonu, Coinbase’deki yatırımını %0,49’dan %0,83’e çıkararak bu şirketteki hisse ağırlığını artırdı. Block Inc: Block Inc.’e olan yatırım da %1,09’dan %1,28’e çıktı, böylece bu şirketin portföydeki ağırlığı yükseltilmiş oldu.

Bu gelişmeler, Bitcoin’in bir değer saklama aracı olarak daha geniş çapta tanınmasına ve geleneksel finansal kurumların portföylerine daha fazla kripto para varlığı entegre etmesine yol açtı. NBIM’nin artan Bitcoin yatırımları, Bitcoin’in küresel yatırım stratejilerindeki rolünün giderek güçlendiğini gösteriyor.

Bitcoin’in kurumsal portföylerde çeşitlendirme aracı olarak kullanılması, enflasyona ve para birimi devalüasyonuna karşı bir koruma sağlayabilir. Bu strateji, ABD Hazine Bakanlığı’nın 35 trilyon dolarlık borcunu azaltmak için Bitcoin rezervlerini kullanma potansiyeline de bir örnek teşkil edebilir.