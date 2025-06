Norveç merkezli dijital varlık aracı kurumu K33, Bitcoin’i rezerv varlık olarak benimseyen şirketler arasına katıldı. Şirket, hazine stratejisi doğrultusunda yaklaşık 10 milyon İsveç kronu karşılığında 10 Bitcoin satın aldı.

Oslo merkezli ve Nasdaq First North Growth Market’te işlem gören K33, uzun vadede en az bin BTC’lik bir varlık portföyü oluşturmayı hedefliyor.

Bitcoin alımı, 28 Mayıs’ta açıklanan 60 milyon İsveç kronluk fonlama sürecinin ardından gerçekleşti. Şirket, Klein Group ve Modiola AS gibi stratejik yatırımcıların katılımıyla toplamda 150,56 milyon yeni hisse ihraç etti. Ayrıca 301,12 milyon adet bedelsiz alım opsiyonu da yatırımcılara sunuldu. Bu opsiyonların Mart 2026’ya kadar kullanılması durumunda ek 75 milyon kron daha sermaye girişi sağlanabilecek.

🚨 It begins. K33 has made its first Bitcoin treasury purchase, and 10 BTC is now held on our balance sheet.

This is more than a transaction. It’s the opening move in a long-term strategy rooted in conviction and operational synergies.

We’re just getting started. pic.twitter.com/EGXi0WJqnj

— K33 (@K33HQ) June 3, 2025