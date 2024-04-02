Bu yazımızda Nisan ayında takip edilmesi gereken memecoin projelerine yakından bakacağız.

Özet:

Dogecoin (DOGE) son iki haftalık süre içerisinde %40 oranında değer kazandı. DOGE fiyatı böylelikle 0,22 doları aştı. Bu süreçte DOGE fiyatının 0,30 dolara hatta 1 dolara yükseleceğine dair tahminler medyaya yansıdı.

Son dönemde iyi performans gösteren diğer memecoin’ler arasında Shiba Inu (SHIB), Dogwifhat (WIF) de yer alıyor.

Dogecoin (DOGE)

Bu yılın başından bu yana kripto para piyasasında devasa yükselişler yaşandı. Elbette sürece memecoin’ler damga vurdu. Bu anlamda Dogecoin (DOGE) son haftalarda en iyi performans gösteren projeler arasında yer alıyor.

DOGE fiyatı son iki haftalık süreçte %40 oranında değer kazandı ve böylelike Kasım 2021’den bu yan ilk kez 0,22 doları aştı. Her ne kadar son 24 saatte kripto para piyasası genelinde yaşanan düzeltme sonrasında DOGE %12,8 oranında değer kaybederek 0,18 dolar bandına gerilese de analistler yükseliş trendinin devam edeceğine inanıyor.

Twitter (X) analistlerinden Rekt Capital, yaptığı paylaşımda DOGE’daki makro düşüş trendinin sona erdiğini belirtti ve makro yükseliş trendinin başladığını iddia etti. Rekt Capital’e göre bu durum DOGE fiyatının 0,30 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan ChatGPT ise birçok farklı faktörden yola çıkarak DOGE fiyatının 1 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Tesla, SpaceX ve X’in patronu Elon Musk kısa bir süre önce Berlin’de halka seslendi. Musk, açıklamasında Tesla’nın yakın gelecekte DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini açıkladı. Bu gelişme, DOGE’deki yükseliş trendini önemli ölçüde güçlendirdi.

Elon Musk’ın Nisan ayında da DOGE’a destek vermeye devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Shiba Inu (SHIB)

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ikinci memecoin konumundaki Shiba Inu (SHIB) son dönemde oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Her ne kadar son haftalarda SHIB fiyatı önemli ölçüde geri çekilse de yine de Mart ayında astronomik yükselişler yaşandı.

SHIB fiyatındaki artış, Shiba Inu (SHIB) tarafından geliştirilen katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un metriklerinde de patlama yaşandı. 7 Mart’ta Shibarium ağındaki toplam işlem sayısı 400 milyonu aştı.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Mart ayında Shiba Inu ağında 15,5 milyar SHIB’den fazla token yakıldı. Bu, Şubat ayında yakılan SHIB miktarına kıyasla %2.300’lük bir artışa işaret ediyor.

Shiba Inu’nun (SHIB), Mart ayındaki performansını Nisan ayında da sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek ilginç olacak.

Dogwifhat (WIF)

Solaba blockchain’inde geliştirilen en popüler memecoin Dogwifhat (WIF) henüz birkaç aylık bir proje. 2023 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen Dogwifhat (WIF), 2024 yılının başından bu yana %3.000 oranında değer kazandı.

Geride bıraktığımız hafta 4,80 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen WIF, böylelikle 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Böylelikle WIF, PEPE’yi geride bırakarak en büyük üçüncü memecoin oldu.

Son 24 saatte %12,5 oranında değer kaybederek 3,84 dolara gerileyen WIF’in piyasa değeri 3,83 milyar dolar seviyesinde.

Dogwifhat’teki (WIF) yükseliş trendi, Coinbase ve Binance gibi önde gelen kripto para borsalarının varlığı listelemesi ve BitMEX kurucusu Arthur Hayes’in varlığa destek vermesiyle daha da güçlendi.

WIF şu anda piyasa değeri sıralamasına göre 31. en büyük kripto para konumunda. Nisan ayındaki olası bir yükseliş trendi WIF’i en büyük 30 kripto para arasına sokabilir.

BOOK OF MEME (BOME)

Listemizde Solana tabanlı bir diğer memecoin BOOK OF MEME’e (BOME) de yer veriyoruz. Mart 2024’te piyasaya sürülen BOME, kısa süre içerisinde neredeyse 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. 2 Nisan 2024 itibariyle BOME’un piyasa değeri 877 milyon dolar seviyesinde.

Kısa bir süre önce BOME, Binance borsasında BOME/BTC, BOME/USDT, BOME/FDUSD ve BOME/TRY paritelerinde listelendi. BOME, Binance’in yanı sıra birçok önde gelen borsada listelendi. Sonuç olarak bu durum BOME’un benimsenmesini arttırdı ve yükseliş trendini güçlendirdi.

Nisan ayında diğer önde gelen borsaların da BOME’u listeleyip listelemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Slerf (SLERF)

Mart ayında piyasaya sürülen bir diğer Solana tabanlı memecoin ise SLERF. SLERF kripto para piyasasına tartışmalı bir başlangıç yaptı. Projenin geliştiricisi Slerfsol ön satışta topladığı 10 milyon dolarlık fonu yanlışlıkla yaktı.

Bu talihsiz gelişme sonrasında SLERF’in popülaritesi önemli ölçüde arttı.

Memecoin’ler yüksek getiri potansiyeline rağmen ölümcül olabilecek kayıp riskiyle beraber geliyor. Bu nedenle memecoin’lere yatırım yaparken kapsamlı araştırmalar yapmayı unutmayın ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla miktarlarla yatırım yapmayın.