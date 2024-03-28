Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 70.000 doların üzerine geri döndü. Bu süreçte altcoin’ler de tekrar toparlanmaya başladı. 21 Nisan tarihinde gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması nedeniyle yatırımcıların yükseliş beklentileri artıyor.

Bu yazımızda Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeli yüksek kripto paralara yakından bakacağız.

Yapay Zeka Coin’i: SingularityNET (AGIX)

3 önde gelen yapay zeka projesi birleşerek tek bir marka altında toplanmayı tartışıyor. Bu kripto paralar arasında Ocean Protocol ve Fetch.ai’ın yanı sıra SingularityNET (AGIX) de yer alıyor. Yapay zeka coin’i AGIX, art arda altı gündür yükseliş trendini sürdürüyor. SingularityNET (AGIX) son bir haftalık zaman diliminde yaklaşık %25,1 oranında değer kazandı.

SingularityNET (AGIX) tüm zamanların en yüksek seviyesini 10 Mart tarihinde 1,46 dolarla kaydetti. Analistler, AGIX fiyatının 1,70 doların üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

Memecoin Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) 3,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük üçüncü memecoin konumunda. Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta yaşanan sert fiyat düzeltmesinin ardından yeniden toparlanmaya başladı. Haliyle memecoin’ler yeniden harekete geçti.

Memecoin’lere yönelik FOMO devam ederken PEPE de yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirlemeye hazır görünüyor. CoinGecko verilerine göre PEPE tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart 2024 tarihinde 0,00001064 dolarla kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyat düzeltmesine rağmen son bir aylık zaman diliminde %181 oranında değer kazandı. Analistler, PEPE’nin yaklaşık %100’lük bir yükseliş yaşayarak 0,000015 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

Akash Network (AKT)

Akash Network 1,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 6. yapay zeka coin’i konumunda. Son 1 yıllık zaman diliminde yaklaşık %1.600 oranında artış yaşayan Akash Network (AKT) böylelikle adından sıkça söz ettirdi. Şu anda fiyat düzeltmesine devam eden Akash Network’te (AKT) 5 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Bununla birlikte Fibonacci göstergesi, alıcıların kontrolü ele geçirmesi durumunda Akash Network’ün 8,94 dolara yükselebileceğini gösteriyor.

Akash Network (AKT) tüm zamanların en yüksek seviyesini 3 yıl önce 6 Nisan 2021 tarihinde 8,07 dolarla kaydetmişti.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, Şubat ayının ardından Mart ayında da harika bir performans kaydetti. Analistler ve uzmanlar, kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin Nisan ayında da devam edeceğini ve birçok varlığın yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

Bu süreçte memecoin’ler ve yapay zeka coin’leri de kayda değer yükselişler yaşayarak rekor seviyelere ulaşabilir.