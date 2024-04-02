Bu yazımızda Nisan ayında takip edilmesi gereken yapay zeka (AI) coin’lerine yakından bakacağız.

Özet:

Coinbase tarafından listelenen Render (RNDR) yapay zeka coin’lerindeki yükseliş trendine öncülük ediyor.

Bittensor (TAO), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET) ve SingularityNET (AGIX) gibi yapay zeka coin’leri de son dönemde kayda değer yükselişler yaşadı.

Render (RNDR)

Devam eden fiyat düzeltmesine rağmen yapay zeka coin’leri piyasaya damga vurmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan yükselişler neticesinde yapay zeka coin’lerinin toplam değeri 25 milyar doları aştı. Şu anda piyasa değeri sıralamasına göre en büyük memecoin ise Render (RNDR).

CoinGecko verilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesini Render (RNDR) şu anda 13 Mart’ta 13,60 dolarla kaydeden RNDR şu anda 9,42 dolardan işlem görüyor.

RNDR, Render Network’ün yerel token’idir. Render Network, merkezsiz GPU çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Coinbase, bu yılın başlarında listeleme yol haritasına eklediği RNDR’ı kısa bir süre önce listeledi.

Bittensor (TAO)

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci yapay zeka coin’i Bittensor (TAO). 2023 yılının Kasım ayından bu yana %600 oranında değer kazanan TAO, son birkaç aydır en iyi performans gösteren kripto paralar listelerimizde yer aldı.

CoinGecko verilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Mart’ta 759,61 dolar ile kaydeden TAO, 2 Nisan 2024 itibariyle 541 dolardan işlem görüyordu.

TAO, merkezsiz olmayan bir makine öğrenimi ağı geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için blockchain teknolojisini kullanan Bittensor’un yerel token’idir. TAO’nun birincil amacı, tüketicilerin ve üreticilerin birbirleriyle tamamen şeffaf bir şekilde etkileşime girdiği bir yapay zeka pazarı tasarlamaktır.

The Graph (GRT)

3,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük yapay zeka coin’leri sıralamasında 3. sırada yer alan The Graph (GRT) son haftalarda bir miktar düşüş yaşadı.

CoinGecko verilerine göre son bir haftada %16,1 oranında değer kaybeden The Graph (GRT), son bir yıllık süreçte ise %146,9 oranında değer kazandı.

The Graph, Ethereum ağında veri sorgulamayı mümkün kılmak amacıyla geliştirilen merkezsiz bir indeksleme protokolüdür. GRT ise bu ekosistemde güvence altına alınan verilerin bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyor. Uniswap, Aave ve Curve gibi popüler merkezsiz uygulamalar bu kapsamda The Graph’i kullanıyor.

Fetch.ai (FET)

En popüler yapay zeka coin’lerinden FET fiyatı geride bıraktığımız hafta sert bir yükseliş yaşadı ve 3,50 doları aştı. Bu süreçte FET fiyatı da 3,5 milyar doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatte kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesi nedeniyle %7,2 oranında değer kaybeden FET 2,73 dolardan işlem görüyor. Ancak yine de Fetch.ai (FET) yıllık bazda %650 oranında artıda.

Fetch.ai, yapay zeka teknolojisini kullanarak insanların uçuş rezervasyonu, park yeri ve diğer hizmetler gibi günlük görevleri otomatikleştirmelerine imkan tanımak amacıyla geliştirildi.

SingularityNET (AGIX)

Son dönemde adından sıkça söz ettiren bir diğer yapay zeka coin’i ise SingularityNET (AGIX).

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %8,9 oranında değer kaybeden AGIX 1,10 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri de 1,411 milyar dolar seviyesinde.

AGIX, Mart ayında kaydettiği başarılı performansla 1,45 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti.

Yapay zekanın yalnızca belirli bir zümreye değil tüm insanlığa faydalı olması gerektiği inancıyla geliştirilen SingularityNET’in token’i de AGIX olarak adlandırılıyor. AGIX, ağ katılımcılarının ödüller kazanmasına ve yapay zeka hizmetleri için ödeme yapmasına olanak sağlıyor.