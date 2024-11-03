Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %60’a ulaşarak, son yıllarda kripto para piyasasındaki altcoin hakimiyetine son verdi.

Son yıllarda yükseliş potansiyelinin daha yüksek olması nedeniyle yatırımcılar, altcoin’lere Bitcoin’den daha iyimser bakıyordu. Ancak mevcut durumda yatırımcılar, kripto para piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle altcoin’lerin öngörülemezliğine karşı Bitcoin’in stabilitesini tercih ediyor gibi görünüyor.

Bitcoin yeniden piyasa hakimiyetini %60’ın üzerine çıkardı ve böylelikle uzun süredir devam eden altcoin hakimiyeti son buldu.

Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %60’ın üzerine yükselmesinde altcoin’lerin BTC fiyatındaki yükselişe tepkisiz kalması etkili oldu. Bitcoin dolar bazında değerini hızla arttırken altcoin’ler bu yükselişe yanıt veremedi ve BTC karşısında hızla değer kaybetti.

Bitcoin fiyatı geride bıraktığımız hafta 73.600 dolara kadar yükselerek 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Ancak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı başaramayan Bitcoin, yaklaşık 6 bin dolar değer kaybederek hafta sonu 68.000 doların altına geriledi.

Bitcoin’in bu seviyede reddedilmesi, satış baskısını gösterse de BTC’deki yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Bitcoin’in Gücü Altcoinleri Zorluyor

Bitcoin’in şu anki hakimiyeti piyasayı geniş çapta etkiliyor. Bitcoin’in güçlü kaldığı sürece altcoin’lerin BTC paritelerinde zorlanması bekleniyor. Bu hakimiyet döngüsü, Bitcoin’in sermayeyi topladığı ve daha riskli altcoin yatırımlarını daha az cazip hale getirdiği anlamına geliyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yükseliş trendinin BTC fiyatı yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyene kadar devam edeceği öngörülüyor. BTC’nin yeni bir zirveye ulaşmasının ardından altcoin’ler, BTC karşısında toparlanma şansı bulabilir.