Web3 şirketi RTFKT’yi kapatarak yatırımcılarını büyük zarara uğrattığı iddia edilen Nike’a toplu dava açıldı.

Davacılar, toplu davada Nike’ın RTFKT NFT’leriyle kayıtsız menkul kıymetler sattığını ve projeyi aniden terk ettiğini iddia ediyor ve Nike’tan 5 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor. Nike, web3 şirketi RTFKT’yi 2021 yılında satın almıştı. Toplu davada Nike’ın bu hamlesiyle Nike markalı NFT’lerin değerinde sert bir düşüş yaşandığı ve milyonlarca dolarlık yatırımın buharlaştığı öne sürüyor.

Nike’a, NFT’ler Üzerinden Kayıt Dışı Menkul Kıymet Satışı Suçlaması

Mahkeme belgelerine göre Nike, RTFKT’yi kapatarak topluluğu “rugpull” yöntemiyle yarı yolda bıraktı ve ilgili dijital varlıklara olan talebi kesti.

Davacılar, Nike’ın marka gücü ve pazarlama tecrübesini kullanarak kayıtsız menkul kıymet niteliğindeki NFT’leri pazarladığını ve ardından projeyi hiçbir uyarı yapmadan terk ettiğini savunuyor. Mahkeme belgelerine göre Nike, kripto para piyasasındaki NFT trendinden yararlanarak NFT satışlarını arttırdı. Yatırımcılar da Nike’ın pazarlama faaliyetleri sonucunda bu NFT’lerin değer kazanacağı beklentisiyle bu varlıkları satın aldı.

Ancak RTFKT’nin kapatılmasıyla birlikte pazarlama faaliyetleri de sonlandırıldı. Yatırımcılar, bekledikleri özel ödüller ve kârlı satış fırsatları yerine değer kaybeden dijital varlıklarla baş başa kaldı. Şikayet dosyasında şu ifadeler yer aldı:

“Nike NFT’leri, Nike’ın ve pazarlama çabalarının başarısından türetilen bir değere sahipti. Yatırımcılar, projenin popülerlik kazanmasıyla NFT’lerin değer kazanacağını umarak bu dijital varlıkları satın aldı.”

Dava dosyasında Nike’ın RTFKT NFT’leriyle sunduğu görev tamamlama, koleksiyon ürünü kazanma ve ikincil satış gibi fırsatların, yatırımcıların NFT’leri satın almasındaki en önemli motivasyonlardan biri olduğu belirtiliyor. Davacılar ayrıca, Nike NFT’lerinin ABD yasalarına göre menkul kıymet niteliğinde olduğunu ve Nike’ın bu dijital varlıkları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kaydettirmediğini veya riskleri açıklamadığını iddia ediyor. Davacılar şunu savunuyor:

“Nike NFT’lerinin kayıtsız menkul kıymetler olduğunu veya Nike’ın bu projeyi yarı yolda bırakacağını bilseydik, bu fiyatlardan ya da hiç satın almazdık.”

Davacılar bu nedenle Nike’ın New York, California, Florida ve Oregon eyaletlerindeki tüketici koruma yasalarının ihlal ettiğini belirterek jüri önünde yargılama ve 5 milyon doları aşan tazminat talep ediyor.

RTFKT’daki Teknik Sorunlar

24 Nisan’da yaşanan teknik aksaklıklar yatırımcıların öfkesini daha da artırdı. Cloudflare sözleşmesinin beklenenden erken sona ermesi nedeniyle Nike bağlantılı NFT görselleri görüntülenemedi.

RTFKT’nin teknoloji sorumlusu Samuel Cardillo, bu kesintinin Cloudflare’ın ücretsiz plana geçiş yapmasından kaynaklandığını açıkladı. Cardillo, görsellerin büyük kısmını tekrar erişilebilir hale getirdiklerini ve gelecekte benzer sorunları önlemek için NFT dosyalarını Arweave’in merkeziyetsiz depolama platformuna taşıdıklarını belirtti.