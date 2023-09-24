CoinGecko, 2021 yılında piyasaya sürülen NFT’lerin popülaritelerinin hala yüksek olduğunu tespit etti.

Son iki yılda özellikle kripto para piyasasındaki ayı sezonunun da etkisiyle birçok kişi tarafından NFT sektörünün öldüğü iddia edildi. Çünkü kripto para piyasasındaki sert düşüşler, NFT sektörünü de ciddi anlamda olumsuz etkiledi.

Bununla birlike CoinGecko tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapor ise bu konuda tamamen karşıt bir görüş bildiriyor.

CoinGecko NFT Piyasasını Değerlendirdi

Kripto para veri takip platformu CoinGecko’ya göre en popüler NFT koleksiyonu Nakamigos. Bu NFT koleksiyonu yaklaşık 1.234 CoinGecko kullanısının izleme listesinde bulunuyor. Bu veri, yatırımcıların henüz çok kısa bir süre önce piyasaya sürülen Nakamigos koleksiyonunun fiyatını yakından takip ettiğini gösteriyor.

Nakamigos koleksiyonunun ardından CoinGecko kullanıcılarının en çok ilgi gösterdiği ikinci NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC). Bored Ape Yacht Club koleksiyonu 1.076 CoinGecko kullanıcısının takip listesinde. Üçüncü sırada 867 kişinin izleme listesinde bulunan CyberKongz ve dördüncü surada ise 851 kişinin izleme listesinde yer alan Bitap koleksiyonları bulunuyor.

2022 yılında piyasaya sürülen NFT koleksiyonu Pixelmon ise 786 kişi tarafından takip ediliyor ve listede 5. sırada yer alıyor.

CoinGecko raporunda ayrıca en popüler 30 NFT koleksiyonunun her birinin 400’ün üzerinde kullanıcının izleme listesinde olduğunu bildirdi. Bu veri oldukça önemli zira bizi önemli bir çıkarıma götürüyor. Zira bu en popüler 30 NFT koleksiyonunun 12’sini 2021 yılında piyasaya sürülen koleksiyonların oluşturuyor. CoinGecko bu koleksiyonların aradan geçen 2 yılı aşkın süreçte hayatta kalmayı başardığını, itibarlarını ve topluluklarını koruduğunu belirtti.

Bununla birlikte 2022 yılında başlayan ayı sezonu sırasında piyasaya sürülen NFT koleksiyonları da Coingecko’nun en popüler 30 NFT koleksiyonu listesinde büyük bir yer işgal ediyor.

En popüler 30 NFT koleksiyonu arasında 2023 yılında piyasaya sürülen 9, 2022 yılında piyasaya sürülen 8 NFT koleksiyonu yer alıyor. Bu, 2022 yılının NFT sektörü için ciddi anlamda olumsuz geçtiği, 2023 yılının ise nispeten çok daha olumlu olduğu şeklinde yorumlanabilir. 2023 yılının sonlanmasına birkaç ay kaldı ve NFT koleksiyonlarının yılın kalan kısmında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak.

Ethereum NFT Sektöründe Liderliğini Sürdürüyor

NFT’ler iki yıl önce 2021 yılında büyük bir popülarite yakaladı. Öyle ki kripto para yatırımcılarını dışında ana akımda da ciddi bir benimsenmeye ulaştı. Ünlü isimler, sanatçılar NFT sektörüne akın etti. Ancak dappGambl’ın kısa bir süre önce yayınladığı ‘Ölü NFT’ler’: NFT Piyasanının Gelişen Manzarası’ başlıklı yakın tarihli bir rapor, NFT’lerin büyük ölçüde değersiz olduğunu ortaya koydu.

73.257 NFT koleksiyonunu inceleyen finans ve blockchain uzmanlarından oluşan bir grup, 69.795 NFT koleksiyonun sıfır ETH’lik piyasa değerine sahip olduğunu tespit etti. Bu bulgu, NFT koleksiyonlarının %95’lik kısmının parasal bir değeri olmadığı anlamına geliyor. NFT piyasasının toplam işlem hacmi, 2021 yılındaki zirvede 17 milyar dolara kadar yükselmişti.

Bununla birlikte CoinGecko raporu ise yaklaşık 2 yıldır devam eden ayı sezonuna rağmen NFT sektöründe pek fazla bir şeyin değişmediğini, en popüler NFT koleksiyonlarının hala Ethereum ağında yer aldığını gösteriyor.

CoinGecko kullanıcılarının en çok ilgi gösterdiği 30 NFT koleksiyonunun 24’ünü, Ethereum ağındaki NFT koleksiyonları oluşturuyor.