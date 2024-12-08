Popüler NFT koleksiyonu Pudgy Penguins Solana ağında kendi token’i PENGU’yu duyurdu. Bu hamlesiyle kripto para piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Pudgy Penguins’in token’i 88.888.888.888 arz ile piyasaya sürülecek.

Pengu’nun Token Ekonomisi

Pudgy Penguins ekibi, Pengu için token ekonomisini yayınladı. Buna göre toplam arzın %25,9’luk önemli bir bölümü Pudgy Penguins topluluğuna ayrılacak. %24,12’lik kısım diğer topluluklar ve yeni “Huddle” üyelerine tahsis edilecek.

With PENGU, the millions of Pudgy Penguin fans and the hundreds of millions of people outside of crypto that see and share the Pudgy Penguin every day finally have the opportunity to align themselves with the character. Now, everyone can join The Huddle. pic.twitter.com/zGPUMfPJoe — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) December 6, 2024

Arzın %17,8’lik kısmını Pudgy Penguins’in mevcut ve gelecekteki ekip üyelerine ayrılacak. Bu token’ler uzun vadeli kilit sürelerine tabi olacak. Şirket kontrolünde kalacak %11,48’lik pay da benzer şekilde kilitli yani hak ediş süresine sahip.

Proje, bu token sayesinde NFT koleksiyonlarının ötesine geçmeyi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“PENGU ile milyonlarca Pudgy Penguins hayranı ve her gün bu karakteri gören yüz milyonlarca kişi, karakterle kendini özdeşleştirme fırsatına sahip olacak. Artık herkes The Huddle’a katılabilir.”

Pudgy Penguins’in Başarı Hikayesi

Pudgy Penguins, 2023 yılında en büyük 10 NFT koleksiyonu arasına dahil olmayı başardı ve koleksiyonun piyasa hakimiyeti %2,7’ye yükseldi. Pudgy Penguins’in başarısı, NFT piyasasının genel bir düzeltme dönemine girdiği sırada kaydedildi. Proje, 2024 yılının Ekim ayında piyasa hakimiyetini %9,5’e çıkararak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Bu büyüme, Moonbirds, Veefriends, Doodles, Meebits, World of Women ve Cool Cats gibi “blue chip” NFT koleksiyonlarının değer kaybetmesine rağmen gerçekleşti. Pudgy Penguins, yükselen trendiyle dikkat çekmeye devam etti.

Yeni Zirveler

Pudgy Penguins’in taban fiyatı PENGU token duyurusunun ardından hızla yükselerek 5 Aralık Perşembe günü yaklaşık 75.406 dolara denk gelen 19,49 ETH’ye yükseldi. Koleksiyonun toplam piyasa değeri de bu süreçte 670 milyon dolara ulaştı.

Bu etkileyici yükseliş, Pudgy Penguins koleksiyonuna yönelik ilgiyi arttırdı. Görünüşe bakılırsa Pudgy Penguins ekibi, PENGU token ile birlikte kripto para piyasasında çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor.