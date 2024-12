Popüler NFT koleksiyonu Pudgy Penguins Solana ağında kendi token’i PENGU’yu duyurdu. Bu hamlesiyle kripto para piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Pudgy Penguins’in token’i 88.888.888.888 arz ile piyasaya sürülecek.

Pudgy Penguins ekibi, Pengu için token ekonomisini yayınladı. Buna göre toplam arzın %25,9’luk önemli bir bölümü Pudgy Penguins topluluğuna ayrılacak. %24,12’lik kısım diğer topluluklar ve yeni “Huddle” üyelerine tahsis edilecek.

With PENGU, the millions of Pudgy Penguin fans and the hundreds of millions of people outside of crypto that see and share the Pudgy Penguin every day finally have the opportunity to align themselves with the character.

Now, everyone can join The Huddle. pic.twitter.com/zGPUMfPJoe

— Pudgy Penguins (@pudgypenguins) December 6, 2024