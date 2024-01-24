Nexo Bulgaristan hükümetine 3 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Bulgaristan geride bıraktığımız Aralık ayında Nexo’ya yönelik tüm suçlamaları düşürmüştü.

Kripto para odaklı kredi platformu Nexo, Bulgaristan hükümetinin şirkete karşı yürüttüğü cezai soruşturmaları düşürmesinin ardından karşı atağa geçti ve 3 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Nexo’ya göre söz konusu soruşturmalar, şirketin büyük bir futbol takımıyla imzalayacağı sponsorluk anlaşmasının ve ABD’de halka arzının iptaline yol açtı.

3 Milyar Dolarlık Tazminat Davası

Nexo tarafından yapılan yakın tarihli bir basın açıklamasına göre şirket ve iştirakleri, Dünya Bankası’nın bir parçası olan Washington merkezli tahkim kurumu Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi’ne (ICSID) tahkim talebinde bulundu.

Nexo söz konusu başvuruda Bulgaristan hükümetinin başlattığı soruşturmayı siyasi bir saldırı olarak nitelendirdi. Nexo bu soruşturmanın şirketin Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biriyle yaptığı çok yıllı stratejik ortaklık anlaşmasının iptaline yol açtı. Nexo cephesinden yapılan basın açıklamasına göre söz konusu ortaklıkla birlikte Nexo, dev kulübün kripto para cüzdan sağlayıcısı olacaktı ve benimsenmesini kulübün 330 milyonu aşkın küresel taraftarına genişletecekti.

Nexo ile Bulgaristan Hükümeti Arasındaki Sorunlar

2023 yılının Ocak ayında Bulgaristan hükümeti, Nexo’nun ülkedeki ofislerine baskın düzenledi. Savcılar, Nexo’ya kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi dolandırıcılığı gibi çeşitli suçlamalar yöneltti.

Nexo bu suçlamaları reddetti ve sonuç olarak 2023 yılının Aralık ayında Bulgaristan hükümeti Nexo aleyhindekü suçlamaları düşürdü. Bu gelişmenin ardından Nexo kurucusu Antoni Trenchev, şirketinin Bulgaristan hükümetine 1 milyar dolarlık dava açacağını açıklamıştı.

3 milyar dolarlık tazminat davasının açılmasının ardından yeni açıklamalarda bulunan Antoni Trenchev, şirketin uğradığı maddi ve manevi zararları telafi etmeyi amaçladıklarını belirtti. Antoni Trenchev konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Eylemlerimizle, iktidardakilere eylemlerin sonuçları olduğunu göstermeyi ve ileride bu tür gereksiz kayıpların önüne geçmeyi planlıyoruz. Bunu Nexo kadar son iki yılda birçok farklı cephede saldırıya uğrayan blockchain sektöründeki tüm iyi aktörler adına yapıyoruz.

Trenchev ayrıca Bulgaristan hükümetinin hamlelerinin Nexo’nun itibarına zarar verdiğini, iş fırsatlarını kaybetmesine neden olduğunu ve yaklaşık 12 milyar dolara varan bir yatırım turunu ve ABD borsasında halka arzını (IPO) engellediğini belirtti.