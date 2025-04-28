Kripto para tabanlı NFT platformu Nexo, 2 yıllık aranın ardından ABD’ye geri dönüyor. Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, bu dönüşün, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan kripto para dostu ortam sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Nexo, şu anda 11 milyar dolarlık varlık yönettiğini ve ABD’deki bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek getirili tasarruf hesapları ve kredi ürünleri de dahil olmak üzere tam hizmet yelpazesi sunacağını açıkladı.

Nexo, 2022 yılında düzenleyici baskılar nedeniyle ABD’yi terk etmişti. Nexo kurucu ortağı Antoni Trenchev, Pazar günü Bulgaristan’da düzenlenen bir basın toplantısında Donald Trump Jr. ile birlikte yaptığı açıklamada, dönüş kararını şöyle duyurdu:

“Amerika geri döndü, Nexo da öyle.”

Trenchev, şirketinin ABD’ye geri dönüşünü, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliği ve vizyonuna bağladı:

“Başkan Donald J. Trump, yönetimi ve ailesinin vizyonu sayesinde, Amerika artık inovasyonun bastırılmadığı, aksine teşvik edildiği bir yer haline geldi. Artık öncüler kutlanıyor.”

Nexo, şu anda yönettiği 11 milyar dolarlık varlıkla, ABD’deki bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek getirili tasarruf ürünleri, varlık teminatlı kredi hatları ve ileri düzey işlem çözümleri sunacak.

Şirket, 2022’de, Earn Interest Product (Kazançlı Faiz Ürünü) nedeniyle eyalet ve federal düzenleyicilerle yürüttüğü görüşmelerde “çıkmaza” girdiğini belirterek ABD’den çekilmişti. Ayrıca o dönem FTX borsasının çöküşü ve kripto para tabanlı kredi platformlarına yönelik geniş çaplı baskılar da piyasayı sarsmıştı.

Nexo, o dönemde, Kaliforniya ve New York dahil birçok eyaletten gelen yaptırım kararları sonrası, “imkânsız bir ortamda” faaliyet gösteremeyeceklerini açıklamıştı.