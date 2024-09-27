New York Belediye Başkanı Eric Adams’a, aralarında yolsuzluk ve rüşvetin de yer aldığı 5 suçlama yöneltilerek soruşturma başlatıldı. İddialar, Adams’ın Türk iş adamlarından ve en az bir Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı yönünde.

Adams, 2021 yılında New York Belediye Başkanı seçildiğinde, ilk üç maaşını Bitcoin (BTC) ile alacağını duyurmuş ve New York’u kripto para merkezi yapma sözü vermişti. Şehrin 400 yıllık tarihinde ikinci siyahi başkan olan Adams’a yönelik soruşturmadaki iddianame ise gizli tutuluyor.

New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Adams’ın Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla en az bir Türk hükümet yetkilisinden lüks uçuşlar sağladığı belirtildi. Soruşturma, 2023 yılının Kasım ayında FBI’ın, Adams’ın kampanyasının en büyük bağışçısı Brianna Suggs’ın evine baskın düzenlemesiyle başladı. Bu baskı, Türk hükümetinin aracılar yoluyla Adams’ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığını araştırıyordu.

Ek olarak, New York İtfaiye Teşkilatı’ndan iki eski üst düzey yetkili de Türkiye ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. İddialara göre, bu yetkililer Manhattan’daki 35 katlı Türk Evi’ne verdikleri itfaiye izinleriyle gündeme gelmişti.

İddianamede, Adams’ın 2021 yılında bir diplomatın talebi üzerine, yangın denetiminden geçemeyen Türk Evi’ne açılış izni verilmesi için itfaiye yetkililerine baskı yaptığı belirtiliyor.

Ayrıca, Adams’ın Brooklyn Bölge Başkanı olduğu dönemde, THY’den on binlerce dolarlık ücretsiz uçak bileti, lüks otel konaklamaları, araç, şoför, tekne turu ve üst düzey restoranlarda yemek gibi olanaklar kabul ettiği iddialar arasında yer alıyor.

ABD medyasındaki haberlere göre, Adams ile Türk yetkililer arasındaki iletişimi sağladığı iddia edilen Azerbaycan kökenli Amerikalı Rana Abbasova’nın itirafçı olduğu ve federal savcılarla iş birliği yaptığı belirtiliyor.

Adams’ın, “saman bağışçıları” adı verilen yöntemle aracılar üzerinden seçim kampanyasına yasadışı yollarla yaklaşık 10 milyon dolar fon sağladığı iddia ediliyor. Soruşturmanın sonucunda, Türkiye ile ilgili suçlamaların da yer aldığı 57 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

Adams, suçlamalar hakkında yaptığı açıklamada, tüm iddiaların asılsız olduğunu, masumiyetini koruduğunu ve bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.