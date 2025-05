Netflix, kripto para dünyasının en büyük çöküşlerinden biri olan FTX’in hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Projenin merkezinde, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried ile eski CEO’lardan Caroline Ellison yer alacak. Başroller için görüşülen isimler arasında Evan Peters ve Julia Garner öne çıkıyor.

Yaklaşık 1 yıldır geliştirilmekte olan proje için Variety, Emmy ödüllü oyuncu Julia Garner’ın Ellison rolü için görüşmeler yaptığını duyurdu. Garner’ın aynı zamanda yürütücü yapımcı olarak da projede yer alması bekleniyor. Netflix’in 8 bölümlük sipariş verdiği dizinin çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanıyor.

Julia Garner Nears Deal to Play Caroline Ellison in FTX Series at Netflix, Higher Ground Producing https://t.co/1nzrILTPLo — Variety (@Variety) May 2, 2025

Dizi, FTX’in yükselişi ve çöküşünü, Ellison ile Bankman-Fried’in ilişkisi üzerinden anlatacak. Evan Peters’ın ise Bankman-Fried rolü için daha önce görüşme yaptığı bildirildi ancak bu konuda kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Projenin yaratıcı ekibinde Oscar ödüllü senarist Graham Moore (The Imitation Game) yer alıyor. Jacqueline Hoyt (The Leftovers, The Good Wife) de yürütücü yapımcı ve ortak senaryo sorumlusu olarak projeye katkı sağlıyor. Yapımcılığını Barack ve Michelle Obama’nın kurduğu Higher Ground Productions üstleniyor.

In the works for a while, Netflix is bringing the love story of Sam Bankman-Fried and Caroline Ellison to life with a new 8-episode biopic series with Oscar-winning writer Graham Moore attached to write and the Obama's Higher Ground Productions producing. Julia Garner is… pic.twitter.com/QnY5lKbDRO — What's on Netflix (@whatonnetflix) May 2, 2025

Platformun FTX dizisiyle ilgili çalışmaları sürerken, diğer platformlar da benzer projeler geliştiriyor. Amazon Prime Video’nun ayrı bir FTX dizisi üzerinde çalıştığı, Apple Studios’un ise A24 ortaklığıyla Michael Lewis’in Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon kitabından uyarlanan bir film hazırlığında olduğu biliniyor. Ayrıca Vice Media ve The Information, FTX üzerine belgesel projesi yürütüyor.

Netflix’in projeyle ilgili yakın zamanda resmi duyurular yapması öngörülüyor.