ABD’li savcılar, yönetmen Carl Erik Rinsch’in Netflix’ten aldığı 11 milyon doları bilim kurgu dizisi çekmek yerine hisse senedi ve kripto para yatırımlarında harcadığını iddia ederek hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açtı.

Netflix’in Bilim Kurgu Projesi Yerine Riskli Yatırımlar

Savcılara göre Netflix, Mart 2020’de Rinsch’e White Horse (sonradan Conquest olarak değiştirildi) adlı bilim kurgu dizisinin prodüksiyonunu finanse etmesi için ödeme yaptı. Bu bütçe; senaryo geliştirme, oyuncu seçimi ve post-prodüksiyon gibi giderler için ayrılmıştı. Ancak Rinsch, bu paranın yaklaşık 10.5 milyon dolarını aracı kurum hesabına aktararak yüksek riskli borsa işlemleri yaptı.

Yönetmenin, biyofarmasötik bir şirketin hisse senedi alım opsiyonlarına yatırım yaptığı ve bunun sonucunda 5.5 milyon dolardan fazla kayıp yaşadığı bildirildi. Buna rağmen Netflix’e dizinin çekimlerinin sorunsuz ilerlediğini söylemeye devam etti.

2021 başlarında kripto para yatırımlarından büyük kazanç elde eden Rinsch, bu parayı lüks harcamalara yönlendirdi. Savcılara göre; 3.8 milyon dolarlık antika ve mobilya, beş Rolls-Royce, bir Ferrari, lüks saatler ve tasarım kıyafetlere 3 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Today @SDNYLIVE charging CARL ERIK RINSCH for scheme to defraud a subscription video on-demand streaming service in connection with a planned science fiction television show called “White Horse.” RINSCH was arrested today in West Hollywood, California pic.twitter.com/HCsD29vpbd — Inner City Press (@innercitypress) March 18, 2025

Netflix 55 Milyon Dolar Ödemişti, Proje İptal Edildi

Netflix’in projeye toplamda 55 milyon dolar ödeme yaptığı ancak 2021’in başlarında Rinsch’in dengesiz davranışları nedeniyle diziyi iptal ettiği bildirildi. Savcılar ise yönetmenin toplamda 44 milyon dolar aldığını belirtiyor.

Rinsch’in harcamaları sadece borsa ve lüks tüketimle sınırlı kalmadı. Neredeyse 1.8 milyon doları kredi kartı borçlarına, 1 milyon doları ise Netflix’e dava açmak ve boşanma sürecinin masraflarını karşılamak için hukuk giderlerine ayırdığı iddia edildi.

20 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Yönetmene yöneltilen suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı mali işlemler bulunuyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının her biri 20 yıla kadar, yasa dışı mali işlemler suçlarının her biri ise 10 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

Carl Erik Rinsch, 18 Mart’ta gözaltına alındı ve davası New York’taki ABD Bölge Hakimi Jed Rakoff’a devredildi.