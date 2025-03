ABD’li savcılar, yönetmen Carl Erik Rinsch’in Netflix’ten aldığı 11 milyon doları bilim kurgu dizisi çekmek yerine hisse senedi ve kripto para yatırımlarında harcadığını iddia ederek hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açtı.

Savcılara göre Netflix, Mart 2020’de Rinsch’e White Horse (sonradan Conquest olarak değiştirildi) adlı bilim kurgu dizisinin prodüksiyonunu finanse etmesi için ödeme yaptı. Bu bütçe; senaryo geliştirme, oyuncu seçimi ve post-prodüksiyon gibi giderler için ayrılmıştı. Ancak Rinsch, bu paranın yaklaşık 10.5 milyon dolarını aracı kurum hesabına aktararak yüksek riskli borsa işlemleri yaptı.

Yönetmenin, biyofarmasötik bir şirketin hisse senedi alım opsiyonlarına yatırım yaptığı ve bunun sonucunda 5.5 milyon dolardan fazla kayıp yaşadığı bildirildi. Buna rağmen Netflix’e dizinin çekimlerinin sorunsuz ilerlediğini söylemeye devam etti.

2021 başlarında kripto para yatırımlarından büyük kazanç elde eden Rinsch, bu parayı lüks harcamalara yönlendirdi. Savcılara göre; 3.8 milyon dolarlık antika ve mobilya, beş Rolls-Royce, bir Ferrari, lüks saatler ve tasarım kıyafetlere 3 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Today @SDNYLIVE charging CARL ERIK RINSCH for scheme to defraud a subscription video on-demand streaming service in connection with a planned science fiction television show called “White Horse.” RINSCH was arrested today in West Hollywood, California pic.twitter.com/HCsD29vpbd

— Inner City Press (@innercitypress) March 18, 2025