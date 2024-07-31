Bu yazımızda NEAR Protocol (NEAR) fiyat tahminleri ve yorumlarına yakından bakacağız

NEAR Protocol, geliştiricilerin merkezsiz uygulamalar (dApps) oluşturup başlatmaları için bir platform sunan yazılımdır. Ağın altyapısını segmentlere bölen “sharding” yöntemi, işlem verimliliğini artırarak platformun ölçeklenebilirliğini sağlar.

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NEAR Protocol, tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Ocak 2022 tarihinde 20,42 dolar ile, en düşük seviyesini ise 4 Kasım 2020 tarihinde 0,5260 dolar ile kaydetti.

2024 Yılı NEAR Protocol (NEAR) Fiyat Tahminleri

NEAR Protocol’ün 2024 yılında 5,17 dolar ile 24,45 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bu tahmine göre, NEAR Protocol’ün 2024 yılı sonunda 24,45 dolar seviyesine ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %374,63 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı NEAR Protocol (NEAR) Fiyat Tahminleri

2025 yılı itibariyle NEAR Protocol’ün 5,17 dolar ile 24,45 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. Bu öngörüye göre, NEAR Protocol’ün 2025 yılı sonunda 24,45 dolar seviyesine ulaşabilmesi için %374,63 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı NEAR Protocol (NEAR) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı tahmin algoritmasına göre, NEAR Protocol fiyatının 2030 yılında 13,04 dolar ile 21,15 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

Bu tahmine göre, NEAR Protocol’ün 2030 yılı sonunda 21,15 dolar seviyesine ulaşabilmesi için %310,60 oranında değer kazanması gerekiyor.

NEAR Protocol 100 Dolara Yükselebilir mi?

NEAR Protocol fiyatının 100 dolar seviyesine ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %1.841,37 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, NEAR Protocol’ün bu seviyeye Aralık 2044 tarihinde ulaşması bekleniyor.

NEAR Protocol (NEAR) Geleceği ve Yorumları

NEAR Protocol, ölçeklenebilirlik ve yüksek verimlilik sunan yapısıyla dikkat çeken yenilikçi bir blockchain platformudur. DeFi ve NFT gibi alanlarda önemli potansiyele sahip olan NEAR Protocol, birçok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Ancak kripto para piyasasının volatil doğası göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli bir araştırma yapmaları ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları önemlidir.