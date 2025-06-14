Nasdaq, Sui ağına dayalı 21Shares SUI ETF’sinin borsada işlem görebilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvurusunu yaptı.

19b-4 formuyla iletilen dosya, nisan ayında sunulan S-1 kayıt belgesinin devamı niteliğinde yer alıyor. Başvurunun SEC’in kamuya açık kayıtlarında yer almasıyla birlikte düzenleyici inceleme süreci de resmen başlamış oldu.

Kurumsal İlgi Artıyor

21Shares’in ABD ETF hamlesi, geliştirici dostu altyapısıyla dikkat çeken Layer 1 blokzincir ağı Sui’ye yönelik kurumsal ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor. 21Shares, Avrupa’da Euronext Paris ve Amsterdam borsalarında halihazırda SUI tabanlı yatırım ürünleri sunuyor ve son dönemlerde bu ürünlere ciddi yatırım girişleri yaşandı.

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Sui Foundation’ın verilerine göre, dünya genelinde SUI’ye bağlı yatırım araçlarına 300 milyon dolardan fazla fon aktarıldı. ETF’nin ABD’de onay alması hâlinde, ağın daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. 21Shares dışında Franklin Templeton, VanEck, Grayscale, Canary Capital ve Ant Financial gibi finans devleri de 2024’ün sonlarından bu yana Sui ile bağlantılı projelere yöneldi.

Mysten Labs Başkanı Kevin Boon, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sui ekosistemi, ciddi yatırımcılar ve geliştiriciler için önemli bir merkez hâline geldi. 21Shares, yükselen trendleri erkenden fark etme konusundaki başarısını burada da gösteriyor. Sadece iki yıl önce ana ağımızı devreye almışken Nasdaq başvurusu yapmak, oldukça anlamlı bir dönüm noktası. Her yatırımcının SUI’ye erişim sağlayabileceği bir dünya için bu süreci destekliyoruz.”

DeFi Büyüyor, Token Baskı Altında

Sui’nin merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Günlük ortalama merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi 304,3 milyon dolarla rekor kırdı. Bu oran, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14,6 artış anlamına geliyor. İşlemlerde Cetus ve Bluefin başı çekerken, Kriya, DeepBook ve Turbos gibi platformlar da likiditeye katkı sağladı. Ancak token tarafında aynı tablo görülmedi. SUI’nin dolaşımdaki piyasa değeri yüzde 40,3 azalarak 7,2 milyar dolara geriledi.

Öte yandan SUI, mayıs ortasında 3,96 dolara kadar yükselse de, haziran başında piyasadaki genel düşüşle birlikte 3 doların altına geriledi. 11 Haziran itibarıyla toparlanarak yaklaşık 3,50 dolar seviyesine çıktı.