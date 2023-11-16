NFT koleksiyonunun yaratıcısı, yatırımcıları sahte vaatlerle kandırarak dolandırdığını itiraf etti.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun başarısından ilham alan Fransız Michel Aurelien, Mutant Ape adlı kendi NFT koleksiyonunu çıkardı.

Her ne kadar Mutant Ape, BAYC’nin geliştiricisi Yuga Labs tarafından desteklenmese de kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaştı.

Koleksiyonun bir süre sonra OpenSea’den kaldırılmasıyla macera son buldu. Dolayısıyla yatırımcılar ciddi şekilde zarara uğradı. Sektördeki birçok projenin kötü finansal modeller ya da hacklenme nedeniyle çöküyor. Bununla birlikte Mutant Ape koleksiyonu ise topluluğunun toksikleşmeye başladığını iddia ederek rug pull gerçekleştirdi ve yatırımcılarını dolandırdı.

Zaman içerisinde Michel Aurelien’in en başından bu yana rug pull gerçekleştirmek için Mutant Ape koleksiyonunu piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Mutant Ape, zaman içerisinde topluluğuna birçok vaatte bulunsa da bunların hiçbirini geliştirmedi.

Ocak Ayında New York’ta Tutuklandı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ayında Michel Aurelien’i New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda tutukladı. Yatırımcıları dolandırmakla suçlanan Michel Aurelien, aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürenin ardından hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Nonfungible Token (NFT) Developer Pleads Guilty to an International Scheme to Defraud NFT Purchasers Aurelien Michel Conspired to Steal From Purchasers of “Mutant Ape Planet” NFTs Through False Promises and Misrepresentations@HSINewYork @IRSCI_NY https://t.co/K3CzIb8dQD — US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 14, 2023

Mahkeme belgeleri, Michel Aurelien’in yaklaşık 3 milyon dolar değerinde elektronik dolandırıcılık gerçekleştirmek için komplo kurmaktan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini gösteriyor.

ABD Savcısı Breon Peace, elektronik dolandırıcılığın hangi sektörde gerçekleştirildiği farketmeksizin yatırımcıların kötü aktörlerden korunması için gereken her şeyin yapılacağı konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Michel Aurelien önümüzdeki günlerde hapis cezasını çekmeye başlayacak. Öte yandan Aurelien, dolandırdığı yatırımcılara 1,4 milyon dolar tutarında tazminat ödemeyi kabul etti. Kalan 1,6 milyon dolarlık zararın nasıl tazmin edileceği ise henüz bilinmiyor.