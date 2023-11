NFT koleksiyonunun yaratıcısı, yatırımcıları sahte vaatlerle kandırarak dolandırdığını itiraf etti.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun başarısından ilham alan Fransız Michel Aurelien, Mutant Ape adlı kendi NFT koleksiyonunu çıkardı.

Her ne kadar Mutant Ape, BAYC’nin geliştiricisi Yuga Labs tarafından desteklenmese de kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaştı.

Koleksiyonun bir süre sonra OpenSea’den kaldırılmasıyla macera son buldu. Dolayısıyla yatırımcılar ciddi şekilde zarara uğradı. Sektördeki birçok projenin kötü finansal modeller ya da hacklenme nedeniyle çöküyor. Bununla birlikte Mutant Ape koleksiyonu ise topluluğunun toksikleşmeye başladığını iddia ederek rug pull gerçekleştirdi ve yatırımcılarını dolandırdı.

Zaman içerisinde Michel Aurelien’in en başından bu yana rug pull gerçekleştirmek için Mutant Ape koleksiyonunu piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Mutant Ape, zaman içerisinde topluluğuna birçok vaatte bulunsa da bunların hiçbirini geliştirmedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ayında Michel Aurelien’i New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda tutukladı. Yatırımcıları dolandırmakla suçlanan Michel Aurelien, aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürenin ardından hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Nonfungible Token (NFT) Developer Pleads Guilty to an International Scheme to Defraud NFT Purchasers

Aurelien Michel Conspired to Steal From Purchasers of “Mutant Ape Planet” NFTs Through False Promises and Misrepresentations@HSINewYork @IRSCI_NY https://t.co/K3CzIb8dQD

— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 14, 2023