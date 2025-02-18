Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Grok-3 modelini tanıttı ve bu modelin gücünü sergilerken büyük hedefler belirledi. Ancak gösterilen demolar daha çok, rakipleri yakalamaya çalıştıkları izlenimini bıraktı.

Güç Gösterisi: Colossus ve Devasa GPU Altyapısı

Tanıtımın odak noktası, Grok-3’ün arkasındaki devasa bilgi işlem gücü oldu. Model, “Colossus” adı verilen ve 200 bin GPU’dan oluşan bir küme tarafından destekleniyor.

Bu sistemin kurulumu iki aşamada gerçekleşti: İlk olarak, 100 bin GPU ile 122 günlük senkronize eğitim yapıldı. Ardından, 92 günlük bir süreçte GPU sayısı 200 bine çıkarıldı. xAI geliştiricileri, bu altyapıyı kurmanın, yapay zekanın kendisini geliştirmekten daha zor olduğunu belirtiyor.

Elon Musk, kümenin kapasitesini beş kat artırmayı hedeflediklerini ve dünyanın en güçlü GPU altyapısını kurmayı planladıklarını vurguladı.

Performans ve Başarımlar

Grok-3, standart yapay zeka testlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Temel model, matematik (AIME), bilim (GPOA) ve kodlama (LCB) testlerinde zirveye yerleşti. Ayrıca, kör testlerde de rakiplerini geride bırakarak kullanıcılar tarafından tercih edildi.

“Reasoning Beta” adı verilen özel bir sürüm, dahili düşünce zinciri işleme ve ekstra hesaplama gücü kullanarak matematik testlerinde yüzde 93 başarı elde etti. Bu oran, diğer en iyi modellerin yüzde 87’nin altında kaldığı düşünülürse aslında oldukça dikkat çekici.

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Canlı Demolar ve İlk İzlenimler

Grok-3’ün canlı demolarında fizik problemlerini çözmek ve sıfırdan oyun kodu yazmak gibi yetenekleri sergilendi. Ancak bu gösterimler, ChatGPT, Claude ve Google’ın Gemini modellerinin daha önce başardığı şeylere benzer olduğu için yenilikten çok yakalama çabası olarak görüldü.

Tanıtımda ayrıca, OpenAI ve Google’ın benzer araçlarına rakip olarak sunulan “DeepSearch” adlı araştırma aracı tanıtıldı.

Grok-3’ün Özellikleri ve Gelecek Planları

X Premium Plus kullanıcıları hemen Grok-3’e erişim sağlıyor. Ancak en güçlü sürümler Grok.com’da veya bağımsız bir uygulamada yer alacak.

Sesli etkileşimler, önümüzdeki haftalarda gelecek ve Musk, bunun basit bir metin okuma olmadığını, doğal ve duygusal konuşma yapabilen gelişmiş bir yapay zeka sesi olacağını vurguladı.

API erişimi ve sesli transkripsiyon özellikleri de geliştiricilere sunulacak.

AI oyun stüdyosu kurmayı planlayan xAI, Grok-3 ile güçlendirilmiş oyunlar oluşturmayı hedefliyor.

Tepkiler ve İlk Değerlendirmeler

Bilgisayar bilimcisi Lex Friedman, Grok-3’ün özellikleri adeta övdü. Eski OpenAI kurucularından Andrej Karpathy, modelin performansını OpenAI’nin en güçlü modelleriyle kıyaslayarak oldukça etkileyici bulduğunu belirtti.

X kullanıcısı Penny2x ise Grok-3’ü kullanarak Mario Bros tarzı bir 2D platform oyunu geliştirdiğini ve modelin talimatları anlamakta ve iyileştirmeler yapmakta çok başarılı olduğunu paylaştı.

Açık Kaynak Planları ve Rekabetin Geleceği

xAI, Grok-3 tamamen olgunlaşıp stabil hale geldiğinde Grok-2’yi açık kaynak olarak yayınlamayı planlıyor. Bu hamle, yenilikleri teşvik etmek amacıyla eski modellerini açık kaynak yapma stratejilerine uygun olarak devam ediyor.

Şu an için Grok-3, rakiplerinin sunduğu yetenekleri yakalamış görünüyor. Asıl sınav, sesli etkileşimler, oyun araçları ve API erişimi gibi vaat edilen özellikler devreye girdiğinde olacak. Şimdi gözler, OpenAI’nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı GPT-4.5’e çevrildi.