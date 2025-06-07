Donald Trump ve Elon Musk arasında giderek büyüyen siyasi gerilim, kripto piyasasında memecoin patlamasına sebep oldu.

İkilinin karşı karşıya gelmesiyle birlikte Solana ağında “KILL BIG BEAUTIFUL BILL” (KBBB) adlı yeni bir memecoin piyasaya sürüldü. KBBB, yalnızca 9 saat içinde 53 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Musk, Trump’ın Ekonomi Paketine Tepki Gösterdi

Gerginlik, Musk’ın Trump destekli Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan (D.O.G.E.) ayrıldığını açıklamasıyla doruk noktasına ulaştı. Musk, Trump’ın “Big Beautiful Bill” olarak adlandırdığı yeni yasa tasarısını kamuoyu önünde sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda tasarıyı “iğrenç, şişirilmiş ve ülkenin mali yapısını tehdit eden bir israf paketi” olarak niteledi.

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Memecoin’ler Arası Rekabet Kızıştı

Musk’ın paylaşımlarının ardından Pump.fun üzerinde başlatılan KBBB, kısa sürede kripto yatırımcılarının ilgisini çekti. Token yalnızca saatler içinde 53,1 milyon dolara ulaşırken, ardından yüzde 30’luk bir düzeltmeyle 36,7 milyon dolara geriledi.

Solana tabanlı borsalarda gece boyunca Musk temalı yeni memecoin’ler ortaya çıktı. Öne çıkanlar arasında MUSK DOGE, X ELON, PEDO FILES ve ELON’S LAST STAND gibi projeler yer aldı. Bunların bazıları birkaç milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Trump’ı konu alan TRUMP420 ve BIG BILL 2025 gibi token’lar da ivme kazandı ve kripto piyasasında adeta bir “memecoin savaşı” başlattı.

Kripto ve Hisse Senedi Piyasasında Dalgalanma

Gelişmeler yalnızca memecoin’lerle sınırlı kalmadı. Musk’ın sıkça desteklediği Dogecoin yüzde 9’dan fazla değer kaybederken Tesla hisseleri yüzde 15 düştü. Yatırımcılar, Musk’ın siyasi çıkışlarının şirketin önceliklerini gölgeleyebileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan durumdan Trump temalı token’lar da olumsuz etkilendi. Resmi Trump token’ı yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşarken, MAGA ve MAGA Hat gibi token’lar sırasıyla yüzde 6,4 ve yüzde 5,5 oranında değer kaybetti. Genel olarak PolitiFi alt sektörü yüzde 10’a yakın düşüş yaşadı.