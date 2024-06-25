Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan MultiversX (EGLD) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

MultiversX (EGLD) Nedir?

Proje başlangıçta “Elrond” adıyla piyasaya sürüldü ve 2022 yılının Kasım ayında şirketin metaverse geliştirmeye yönelik yeni çabalarının bir sonucu olarak MultiversX olarak yeniden markalandı.

MultiversX, Ethereum ve Ziliqa gibi blockchain ağlarıyla rekabet etmek amacıyla geliştirildi. MultiversX, dağıtık uygulamalar (dApps), kurumsal kullanım ve yeni internet ekonomisi için ölçeklenebilirlik, hız ve güvenlik sağlayan bir altyapı sunuyor.

MultiversX, 2017 yılında Beniamin Mincu, Lucian Todea ve Lucian Mincu tarafından piyasaya sürüldü.

2024 Yılı MultiversX (EGLD) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle MultiversX (EGLD) 29,29 dolar fiyat bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, EGLD’nin 2024 yılında 27,86 dolar ile 131,00 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. EGLD’nin 2024 yılı için öngörülen 131,00 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %363,76 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı MultiversX (EGLD) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, EGLD’nin 2025 yılında 27,86 dolar ile 131,00 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. EGLD’nin 2025 yılı için öngörülen 131,00 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %363,76 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı MultiversX (EGLD) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, EGLD’nin 2030 yılında 69,53 dolar ile 112,73 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. EGLD’nin 2030 yılı için öngörülen 112,73 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %299,07 oranında değer kazanması gerekiyor.

MultiversX 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

MultiversX fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %3.440,04 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, MultiversX fiyatının Temmuz 2048‘te 1.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

MultiversX 10.000 Dolara Yükselebilir mi?

MultiversX fiyatının 10.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %35.300,36 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, MultiversX fiyatının hiçbir zaman 10.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in EGLD için öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 1.149,22 dolar.

MultiversX 100.000 Dolara Yükselebilir mi?

MultiversX fiyatının 100.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %353.903,60 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, MultiversX fiyatının hiçbir zaman 100.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in EGLD için öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 1.149,22 dolar.

MultiversX (EGLD) Geleceği ve Yorumları

MultiversX (EGLD), 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı ve çoğunlukla yatay seyir izledi. Ancak MultiversX ekibi geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Sonuç olarak MultiversX, merkezi olmayan ekonomi alanında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi MultiversX fiyatı da arz-talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte MultiversX ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

MultiversX fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle MultiversX (EGLD) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

MultiversX (EGLD) Hakkında En Çok Merak Edilenler

MultiversX (EGLD) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, MultiversX (EGLD) madenciliği yapılamaz. MultiversX, Secure Proof of Stake (SPoS) konsensüs mekanizmasını kullanır ve bu mekanizma madencilik gerektirmez. Bunun yerine, MultiversX token sahipleri ağın güvenliğini sağlamak ve ödüller kazanmak için staking yapabilirler.

MultiversX (EGLD) Hangi Ülkenin Projesi?

MultiversX, Romanya merkezli bir projedir ve Beniamin Mincu, Lucian Todea ve Lucian Mincu tarafından kurulmuştur. MultiversX’in geliştirilmesi ve yönetimi, merkeziyetsiz bir şekilde Elrond Network tarafından yürütülmektedir.

MultiversX (EGLD) Güvenilir mi?

MultiversX, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Elrond Network’ün itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl MultiversX (EGLD) Satın Alınır ve Saklanır?

MultiversX, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Maiar, Trust Wallet) kullanabilirsiniz.

MultiversX (EGLD) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, MultiversX (EGLD) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. MultiversX tüm zamanların en yüksek seviyesini 23 Kasım 2021 tarihinde 545,64 dolar ile, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 7 Ekim 2020 tarihinde 6,51 dolar ile kaydetti.