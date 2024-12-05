İflas eden kripto para borsası Mt. Gox’un cüzdanlarından 2,8 milyar dolar değerinde 27.871 BTC’lik transfer gerçekleştirilmesine rağmen BTC fiyatı istikrarını koruyor. Söz konusu transfer, Bitcoin’in 100.000 doları aştığı 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Arkham Intelligence verilerine göre söz konusu transferin gerçekleştirildiği Mt.Gox cüzdanında 4 milyar doların üzerinde değere sahip 39.878 BTC daha bulunuyor. Söz konusu işlem, Mt.Gox’un alacaklılarına ödeme yapmak için gerçekleştirildiği önceki transferlerin ardından geldi.

Mt. Gox Ödemelerinde Son Durum

Mt. Gox cephesinden iflas sürecine ilişkin Temmuz ayında yapılan açıklamalarda, borsanın alacaklılarına Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) ile ödeme yapmaya başladığı doğrulanmıştı. Alacaklıların fonlarını geri alabilmesi için hesap doğrulaması yapmasını ve belirlenen kripto para borsalarına kayıt olmasını gerektiriyor.

As $BTC crossed $100K, Mt. Gox is on the move. Mt. Gox has transferred 24,051.75 $BTC, worth $2.43B, into a new unknown wallet and 3,819.56 $BTC to its cold wallet, valued at $386M. New Wallet: 1N7jWmv63mkMdsYzbNUVHbEYDQfcq1u8Yphttps://t.co/Q2i0VCQ1CT pic.twitter.com/rjq2Hup7jt — Onchain Lens (@OnchainLens) December 5, 2024

Başlangıçta Mt.Gox’un alacaklı ödemelerini 2024 yılının Ekim ayına kadar tamamlaması bekleniyordu. Ancak çeşitli aksaklıklar nedeniyle bu süreç 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu gecikme, bazı alacaklıların işlemlerini tamamlayamaması ve sistem hataları nedeniyle yapılan “çift ödemeler” gibi sorunlardan kaynaklandı.

Bitcoin Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

Mt. Gox tarafından gerçekleştirilen bu tür büyük işlemler genellikle Bitcoin’de düşüş beklentisi yaratıyor. Ancak bu kez Bitcoin güçlü kalarak yükseliş trendini sürdü. Şu anda 103.000 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, son 24 saatte %7 oranında değer kazandı. Bu performans, kripto para piyasasındaki olumlu havayı tetiklerken uzmanlar, Bitcoin için uzun vadede yükseliş öngörüyor.

“Kripto Para Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Maple Finance kurucu ortağı Joe Flanagan, Bitcoin’in son dönemde kaydettiği yükselişi şu şekilde değerlendirdi:

“Bugün, kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası. Gelişen düzenlemeler ve artan kurumsal ilgi, Bitcoin’in 100.000 doları aşmasıyla birleşerek sektördeki olumlu ivmeyi gözler önüne seriyor. Bu, yalnızca bir toparlanma değil, aynı zamanda yeni bir dönüşümün başlangıcı.”

Flanagan, 2025 yılına kadar geleneksel finans dünyasının blockchain teknolojisiyle daha fazla entegre olacağını ve yenilikçi projelerin sektöre yön vereceğini belirtti.

“Bugün atılan temeller, geleceğin fırsatlarını ve gerçek dünya uygulamalarını şekillendirecek güçlü bir zemin oluşturuyor.”

Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşan fiyatı ve artan kurumsal benimsemesi, kripto para sektörünün geleceği için sağlam bir iyimserlik dalgası yaratıyor.