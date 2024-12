İflas eden kripto para borsası Mt. Gox’un cüzdanlarından 2,8 milyar dolar değerinde 27.871 BTC’lik transfer gerçekleştirilmesine rağmen BTC fiyatı istikrarını koruyor. Söz konusu transfer, Bitcoin’in 100.000 doları aştığı 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Arkham Intelligence verilerine göre söz konusu transferin gerçekleştirildiği Mt.Gox cüzdanında 4 milyar doların üzerinde değere sahip 39.878 BTC daha bulunuyor. Söz konusu işlem, Mt.Gox’un alacaklılarına ödeme yapmak için gerçekleştirildiği önceki transferlerin ardından geldi.

Mt. Gox cephesinden iflas sürecine ilişkin Temmuz ayında yapılan açıklamalarda, borsanın alacaklılarına Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) ile ödeme yapmaya başladığı doğrulanmıştı. Alacaklıların fonlarını geri alabilmesi için hesap doğrulaması yapmasını ve belirlenen kripto para borsalarına kayıt olmasını gerektiriyor.

As $BTC crossed $100K, Mt. Gox is on the move.

Mt. Gox has transferred 24,051.75 $BTC, worth $2.43B, into a new unknown wallet and 3,819.56 $BTC to its cold wallet, valued at $386M.

New Wallet: 1N7jWmv63mkMdsYzbNUVHbEYDQfcq1u8Yphttps://t.co/Q2i0VCQ1CT pic.twitter.com/rjq2Hup7jt

