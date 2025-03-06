Bitcoin rallisi, iflas eden kripto borsası Mt. Gox’un bilinmeyen bir adrese 1 milyar dolarlık BTC transfer etmesiyle durakladı.

Piyasa analiz platformu Arkham’ın verilerine göre, Mt. Gox’un 1PuQB etiketiyle tanımlanan cüzdanı, 11 bin 834 BTC’yi (yaklaşık 1 milyar 70 milyon dolar) bilinmeyen bir adrese (1Mo1nW) gönderdi.

Mt. Gox 1 Milyar Dolar Değerinde BTC Taşıdı

Borsaya ait cüzdan, 6 Mart’ta TSİ 06:17’de bu işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, şirket 166.5 BTC’yi (yaklaşık 15 milyon 120 bin dolar) soğuk cüzdanına aktardı.

Benzer büyüklükteki son Mt. Gox transferi, Aralık 2024’te, Bitcoin’in ilk kez 100 bin dolar seviyesine ulaştığı dönemde gerçekleşmişti. O dönemde şirket, yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar değerinde 27 bin 871 BTC’yi bilinmeyen bir adrese göndermişti.

Mt. Gox iflas sürecinden bu yana farklı zamanlarda büyük Bitcoin transferleri gerçekleştirdi. 19 Aralık’ta 100 milyon dolarlık BTC üç ayrı adrese gönderildi, 23 Aralık’ta ise 89 milyon dolarlık bir transfer daha yapıldı. Son olarak 30 Ocak’ta 420 bin dolar değerinde BTC taşınmıştı.

Geçmişte Mt. Gox’tan gelen büyük ölçekli transferler, piyasalarda satış baskısı yaratırken Bitcoin’in fiyatında düşüşlere yol açıyordu. Ancak bu kez, lider kripto para haberin ardından neredeyse hiç tepki vermedi. Bitcoin, 93 bin dolara yaklaşsa da düşüş yaşamadı ve 91 bin dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor.

Alacaklı Ödemeleri Devam Ediyor

Borsanın bu transferleri, devam eden yatırımcı ödemelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, yaklaşık on yıl önce yaşanan siber saldırılar sonucu 950 bin BTC kaybetmiş ve finansal çöküşe sürüklenmişti.

Temmuz 2024’te, Mt. Gox’un iflas sürecinden sorumlu yetkililer, Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) ile alacaklı ödemelerini başlattı. İlk etapta dağıtım sürecinin Ekim 2024’te tamamlanması planlanıyordu, ancak eksik işlemler ve teknik aksaklıklar nedeniyle bu tarih Ekim 2025’e ertelendi.