Mt. Gox’un Bitcoin iade süreci hızla ilerliyor.

Bitcoin, Donald Trump’ın 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişimini sağ atlatmasının ardından yeni bir ralliye başladı. BTC, hafta sonundan beri 58 bin dolardan 65 bin dolara çıktı.

Kripto paranın fiyatını geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın Bitcoin satışları ve Mt. Gox’un iade süreci baskılayordu. Almanya satışları sonlandırdı. Mt. Gox’un Bitcoin iade etme süreci de epey ilerlemiş görünüyor.

Mt. Gox Bitcoin’lerin Üçte Birini Dağıttı

CryptoQuant analisti Maartuun, Mt. Gox’un geri ödeme planında belirlenen Bitcoin’lerin yüzde 36’sının alacaklılara teslim edildiğini duyurdu.

Dünkü işlem ile Kraken’a 48.641 BTC gönderildi. Mt. Gox şimdiye kadar iadelerin yüzde 36’sını tamamladı.

Yesterday's transaction moved 48,641 coins to Kraken. So far, 36% of Mt. Gox coins have been distributed. Check the on-chain dashboard for more details👇https://t.co/as0VbYYke5 pic.twitter.com/dIqNFzH31R — Maartunn (@JA_Maartun) July 17, 2024

Mt. Gox, faaliyet gösterdiği 2010 ve 2014 yılları arasında Bitcoin işlem hacminin yüzde 70’inden sorumlu bir kripto para borsasıydı. 2014 yılında hacklenen borsadan 850 bin BTC çalındı. Mt. Gox kısa süre sonra iflasını duyurmak zorunda kaldı.

Borsaya atanan kayyum, 2021’de onaylanan geri ödeme planını temmuz ayıyla başlattı. Borsanın yaklaşık 127 bin alacaklısı bulunuyor. Yaklaşık 9 milyar dolarlık kripto paranın dağıtılacağı ödemeler Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) olarak yapılacak.

Siber saldırıda çalınan 850 bin BTC’nin değeri, saldırının gerçekleştiği tarihte 680 milyon dolardı. Değer güncel kur ile 55 milyar doları geçiyor.

Ancak Mt. Gox 142 bin kadar BTC iade edecek. Alacaklıların kripto paralarını teslim aldıklarında Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırmaları bekleniyordu. Sürecin büyük bir kısmını tamamlanması, satış baskısını hafifletmiş olabilir.