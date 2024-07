Mt. Gox’un Bitcoin iade süreci hızla ilerliyor.

Bitcoin, Donald Trump’ın 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişimini sağ atlatmasının ardından yeni bir ralliye başladı. BTC, hafta sonundan beri 58 bin dolardan 65 bin dolara çıktı.

Kripto paranın fiyatını geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın Bitcoin satışları ve Mt. Gox’un iade süreci baskılayordu. Almanya satışları sonlandırdı. Mt. Gox’un Bitcoin iade etme süreci de epey ilerlemiş görünüyor.

CryptoQuant analisti Maartuun, Mt. Gox’un geri ödeme planında belirlenen Bitcoin’lerin yüzde 36’sının alacaklılara teslim edildiğini duyurdu.

Yesterday's transaction moved 48,641 coins to Kraken. So far, 36% of Mt. Gox coins have been distributed.

Check the on-chain dashboard for more details👇https://t.co/as0VbYYke5 pic.twitter.com/dIqNFzH31R

— Maartunn (@JA_Maartun) July 17, 2024