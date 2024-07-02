Hack’lenmesinden yaklaşık 10 yıl sonra Mt. Gox nihayet alacaklılarına geri ödeme yapmaya başlayacak. Peki bu durum kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? Analistler bu konuda farklı görüşlere sahip.

2014 yılının Şubat ayında hack’lenene kadar Bitcoin işlemlerinin %80’lik önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Mt. Gox borsası yaklaşık 10 yıl sonra alacaklılarına geri ödeme yapacak. Şu anda dolaşımda yaklaşık 19,7 milyon BTC var ve bunların %0,7’si Mt. Gox alacaklılarına dağıtılacak.

Konuyla ilgili olarak CNBC’ye açıklamalarda bulunan Ledn’in baş yatırım sorumlusu John Glover, alacaklıların çoğunluğunun fonlarını nakde çevireceğini ve elde ettikleri yatırım getirisinin tadını çıkaracağını söyledi.

CoinShares’in araştırma müdürü James Butterfill ise 9 milyar dolarlık Mt. Gox dağıtımının yatırımcılarda endişe yarattığını söyledi. Butterfill piyasanın bu tür gelişmelere karşı son derece hassas olduğunu kaydetti.

Tarihsel veriler, Bitcoin (BTC) fiyatının bu tür büyük dağıtımlara olumsuz tepki verdiğini gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin Earn programı geride bıraktığımız ay yatırımcılara 2 milyar dolarlık BTC varlıklarını iade etti. Alman hükümeti ise 5.000 BTC’lik satış gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Bitcoin fiyatında düşüşü tetikleyen faktörler arasında yer aldı.

JPMorgan analistleri ise Temmuz ayındaki Mt. Gox dağıtımının, Ağustos ayındaki toparlanma öncesinde kripto para fiyatlarını baskılayabileceğini belirtti.

OKX borsasının Baş Ticaret Sorumlusu Lennix Lai de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Lai, Mt. Gox alacaklılarının çoğunluğunun uzun vadeli yatırımcılar olduğunu ve hemen satış yapma olasılıklarının düşük olduğunu öngördü.

Galaxy Digital’in araştırma müdürü Alex Thorn ise alacaklıların beklenenden çok daha düşük miktarda satış yapacağını düşünüyor. Thorn, Mt. Gox alacaklılarının %10’unun dahi BTC’lerini satmayı tercih etmesi halinde bu durumun piyasada etki yaratacağını söyledi.

Bu yılın başlarında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla BTC fiyatı 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kaydetti. Ancak Bitcoin son birkaç ayda bu performansını sürdürmeyi başaramadı ve 56.800 dolar bandına kadar geriledi.

2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle BTC 62.778 dolar bandında işlem görüyor.