Lookonchain verilerine göre Mt. Gox borsası, iflas kurtarma süreci kapsamında alacaklıklarına ödeme yapmak için 9 milyar dolar değerindeki 140.000 BTC’yi bilinmeyen bir cüzdana taşıdı.

Bu gelişmenin ardından BTC fiyatı 69.466 dolardan 67.555 dolara kadar geriledi. Mt. Gox’un bu hamlesi, kripto para topluluğunda satış baskısı endişelerine yol açtı.

Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsası olan Mt. Gox, 2014 yılında hack’lenmiş ve 850.000 BTC çaldırmıştı. Alacaklılar, iflas eden borsanın 2014 yılından beri kendilerine fonlarını iade etmesini bekliyor.

28 Mayıs Salı günü, erken saatlerde gerçekleşen transferlerin, borsanın alacaklılarına geri ödeme yapma planının bir parçası olduğu düşünülüyor. Mt. Gox’un 31 Ekim 2024 tarihine kadar alacaklılarına geri ödeme yapması bekleniyor.

Piyasada Satış Baskısı Endişesi

Kripto para piyasasındaki endişenin nedeni, Mt. Gox’a ait fonların beş yılı aşkın süre sonra harekete geçmesi. Mt. Gox, 28 Mayıs günü erken saatlerde 13 farklı işlemde bilinmeyen bir cüzdana 140.000 BTC transferi gerçekleştirdi.

20 Mayıs’ta 3 dolar değerinde bir test işlemi yapıldı. Bugün erken saatlerde 160 dolarlık bir başka test işlemi daha gerçekleştirildi. Kalan işlemlerin değeri 1,2 milyon dolar ile 2,2 milyar dolara arasında değişiyordu.

Kısa bir süre önce medyaya yansıyan bir haberde, Kraken borsasında Mt. Gox alacaklılarına ödeme yapılması için gerekli arayüzün hazır olduğu belirtilmişti. Sonuç olarak tüm bu gelişmeler, Mt. Gox’un alacaklılarına ödeme yapmaya başlamasının an meselesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Uzmanların Görüşleri

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Mt. Gox’un tüm BTC’leri “1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6” adresine transfer ettiğini söyledi. Galaxy araştırma başkanı Alex Thorn ise Mt. Gox’un alacaklılarının, bu BTC’leri piyasada satmak yerine tutmayı tercih edeceğini öngördü.

Sonuç olarak Mt. Gox’un bu hamlesi kripto para piyasasında endişelere ve sonucunda satış baskısına yol açtı. %1,4’e varan değer kayıpları yaşayan Bitcoin’in, önümüzdeki günlerde ve aylarda Mt. Gox belirsizliğine nasıl bir tepki vereceğini hep birlikte göreceğiz.