Mt. Gox, yeni bir adrese 2,7 milyar dolar değerinde BTC gönderdi. Bitcoin fiyatı 54 bin doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatı kan kaybetmeye devam ediyor. Yedi gün boyunca neredeyse yüzde 12 değer kaybeden kripto paranın son 24 saatteki değer kaybı ise yüzde 6 ölçülüyor.

BTC, gün içinde 53.500 dolara kadar geriledi ve haber yayın saati itibarıyla 54 bin doların üzerine tutunmaya çalışıyor.

Bitcoin fiyatı düşerken, Mt. Gox tarafında da hareketlilik başladı. Yaklaşık 10 yıl önce iflasını isteyen borsa, döneminin en büyük Bitcoin borsasıydı.

Uğradığı siber saldırıda yüz binlerce BTC kaybeden borsa, geri ödemelere bu ay başlayacağını duyurmuştu.

Mt. Gox’a ait cüzdanlar BTC transferlerine başladı. Cüzdanları takip eden X hesabı MtGoxBalanceBot, Mt. Gox’un 30 Haziran’dan beri toplam 47.228 BTC’yi taşıdığını tespit etti.

Borsanın cüzdanlarında hala 5,1 milyar dolar değerinde 94.457 BTC bulunuyor. Bu BTC’ler dahil olmak üzere, 9 milyar doların üzerinde değerde Bitcoin alacaklılara iade edilecek.

Varlıklarına 10 yıldan uzun süre sonra erişen alacaklıların Bitcoin üzerinde satış baskısı oluşturması beklenen bir durumdu.

Total current balance on all known addresses of the MtGox Trustee: 94457.46716047 BTC.

47228.73365683 BTC have been moved away from these addresses since funds were consolidated on 2024/05/30. $BTC #bitcoin #mtgox mt.gox mt gox

2024-07-05T07:02:09.483Z

— MtGoxBalanceBot (@MtGoxBalanceBot) July 5, 2024