Mt. Gox birkaç aydır kripto para piyasalarının ana gündem maddelerinden biri. Döneminin en büyük Bitcoin borsalarından olan Mt. Gox, Temmuz 2024 itibarıyla alacaklılarına geri ödeme yapmaya başladı.

Kripto para alanının en uzun soluklu hikayelerinden olan Mt. Gox’un geçmişi, iflasına yol açan siber saldırı ve Bitcoin iade sürecini merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Mt. Gox Nedir?

Mt. Gox, 2010 ve 2014 yılları arasında aktif olmuş bir Bitcoin borsasıydı. Faal olduğu dönemde piyasada bulunan tek kripto para Bitcoin olduğundan dolayı, yalnızca Bitcoin alım satımı yapılan bir platformdu.

Platform Jed McCaleb tarafından 2006 yılında Magic: The Gathering adlı kart oyununun oyuncularının kart takas etmesi için kuruldu. McCaleb, platformu 2010’da kripto para borsasına dönüştürdü.

Borsa 2011’de Mark Karpeles’e satıldı. Mt. Gox, 2014’te uğradığı siber saldırı öncesinde dünyanın en büyük Bitcoin borsası konumundaydı. Borsa, küresel BTC işlem hacminin yüzde 70’ten fazlasına ev sahipliği yapıyordu.

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Siber Saldırı

Dört yıllık faaliyet dönemi boyunca çok kez siber saldırıya uğrayan Mt. Gox, en büyüğünü Şubat 2014’te yaşadı.

Saldırıdan bir süre kullanıcıların haberi olmadı, ancak Bitcoin çekim sürelerinin uzaması yönünde şikayetler arttı.

Borsa 7 Şubat’ta “işlemlerde tespit ettiği bir hata sonucu” Bitcoin çekimlerini durdurdu. Borsanın hacklendiği sonradan anlaşıldı.

Saldırıda müşterilere ait 740 bin BTC ve borsanın kendisine ait 100 bin BTC olmak üzere toplam 840 bin BTC çalındı.

Mt. Gox, aldığı büyük darbenin ardından aynı ayın sonunda iflasını istemek zorunda kaldı. Borsaya atanan kayyum, 2014’ten beri iflas sürecini yönetiyor.

Yapılan soruşturmalar sonucunda siber saldırının, 2011’de yaşanan bir başka saldırıda ele geçirilen özel anahtarlar ile gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Mt. Gox’un denetim bilgisayarı, 2011’de ele geçirildi ve hackerlar Bitcoin fiyatını 1 cent olarak ayarladı. Saldırının gerçekleştiği Haziran 2011’de boğa piyasasında olan BTC, 20 dolar civarından işlem görüyordu.

Hackerlar müşterilerin özel anahtarlarını kullanarak 2 bin kadar Bitcoin satın aldı. Gerçek müşteriler de toplam 650 Bitcoin aldı. Daha önemlisi, hacklenen özel anahtarlar saldırganların kontrolünde kaldı.

Mt. Gox’un iflasına yol açan siber saldırının, bu özel anahtarlar ile yıllar boyunca gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Mark Kerpeles yönetimden hemen istifa etti, 2015 yılında ise dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hack ile ilgili olmayan bu gözaltında şirket bilançolarıyla oynamak ile suçlanan Kerpeles, ertelenmiş hapis cezası aldı.

Bitcoin İade Süreci

Borsaya atanan kayyum Nobuaki Kobayashi, geri ödeme planını 2021’de hazır hale getirdi. Ödemelerin Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) olarak yapılmasına karar verildi.

Mt. Gox’un iade süreci, planlandığı gibi Temmuz 2024’te başladı. Borsanın borçlu olduğu yaklaşık 127 bin kişi bulunuyor.

Borsa güncel kurlar ile yaklaşık 9 milyar dolarlık kripto parayı iade edecek. Temmuz ayının ortası itibarıyla iade sürecinin üçte biri tamamlandı.

Mt. Gox, kripto paraları teslim etmek için merkezi kripto para borsası Kraken ile anlaştı.