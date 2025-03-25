İflas etmiş kripto para borsası Mt. Gox, 11.501,4 Bitcoin’i (BTC) soğuk ve sıcak cüzdanlara taşıdı. Yapılan transferin toplam değeri 1 milyar doları aşıyor.

Mt. Gox’un Son BTC Transferi

Blockchain analitik platformu Arkham Intelligence, 25 Mart 2025 tarihinde Mt. Gox’un 11.501,4 BTC transfer ettiğini bildirdi.

893 BTC (78 milyon dolar) soğuk cüzdan (1Jbez) adresine aktarıldı.

10.608 BTC (929 milyon dolar) değişim cüzdanı (1DcoA) adresine taşındı.

SpotOnChain verileri, Mt.Gox borsasının geçmişte gerçekleştirdiği transferlerden birinin kripto para borsası Bitstamp’e ulaştığını açıkladı. SpotOnChain ayrıca, soğuk cüzdana taşınan 893 BTC’nin yakında başka bir adrese aktarılabileceğini öne sürdü.

[ATTENTION] Mt. Gox just moved 11,501.4 $BTC ($1B) again! This includes 10,608 $BTC ($929.7M) sent to a new wallet and 893.4 $BTC ($78.3M) to a warm wallet. Notably, after Mt. Gox’s previous transfer, 332 $BTC ($25.5M) was deposited into #Bitstamp. It is likely the 893.4 $BTC… https://t.co/8HryhiHSoT pic.twitter.com/NBQtcWSREJ — Spot On Chain (@spotonchain) March 25, 2025

Mt. Gox’un iflas sonrası cüzdan hareketlerini analiz eden Arkham Intelligence, borsanın 6 Mart’ta 12.000 BTC, 11 Mart’ta ise 11.833 BTC taşıdığını belirtti. Şu anda Mt. Gox’a ait cüzdanlarda 35.000 BTC bulunuyor ve bu varlıkların toplam değeri 3,1 milyar dolar seviyesinde.

Hello Runner This is a movement of $26M BTC to the Mt. Gox 1Jbez Operations wallet with the $1B moved to a change wallet. The last time that Mt. Gox did this 5 days ago, they moved ~$15M BTC to Bitgo, one of the custodians aiding Mt. Gox with repayments. pic.twitter.com/0jI1zawONy — Arkham (@arkham) March 11, 2025

Mt. Gox’un Bitcoin’leri Neden Taşıyor?

2014 yılında hack’lenen ve 850.000 BTC’lik kayıp yaşayan Mt.Gox borsası, o dönemde dünyanın en büyük Bitcoin alım satım platformu konumundaydı ve toplam BTC işlemlerinin %70-80’ine ev sahipliği yapıyordu.

Tokyo mahkemesi, borsanın iflas sürecini yönetmek için bir kayyım yetkilendirdi. Kayyım liderliğindeki ekip, borsanın elinde kalan BTC’leri alacaklılarına iade etme sürecini yürütüyor. Bu süreç kapsamında, Mt. Gox kreditor ödemelerinin 31 Ekim 2025’e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

Borsanın geçmişte yaptığı BTC hareketlerine bakıldığında, bazı transferlerin ardından kreditor ödemeleri gerçekleştirildiği görülmüştü. Mt. Gox’un ilk ödemelerinin ardından 2024 yılında Mt. Gox Insolvencysubreddit’inde yapılan bir anket, alacaklıların çoğunun Bitcoin’lerini satmak yerine ellerinde tuttuğunu gösterdi. Anket sonuçlarına göre, 260 kreditor (ankete katılanların %56’sı) BTC’lerini satmayı düşünmüyordu.

Mt. Gox, Aralık 2024’te Bitcoin 100.000 dolar seviyesine ulaştığında 24.000 BTC’yi bilinmeyen bir adrese taşımıştı. Bundan iki hafta sonra, 1.620 BTC daha farklı cüzdanlara aktarıldı.

Son gelişmeler, Mt. Gox’un kreditor ödemeleri öncesinde BTC transferlerine hız verdiğini gösteriyor. Bu sürecin Bitcoin fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.