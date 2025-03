İflas etmiş kripto para borsası Mt. Gox, 11.501,4 Bitcoin’i (BTC) soğuk ve sıcak cüzdanlara taşıdı. Yapılan transferin toplam değeri 1 milyar doları aşıyor.

Blockchain analitik platformu Arkham Intelligence, 25 Mart 2025 tarihinde Mt. Gox’un 11.501,4 BTC transfer ettiğini bildirdi.

SpotOnChain verileri, Mt.Gox borsasının geçmişte gerçekleştirdiği transferlerden birinin kripto para borsası Bitstamp’e ulaştığını açıkladı. SpotOnChain ayrıca, soğuk cüzdana taşınan 893 BTC’nin yakında başka bir adrese aktarılabileceğini öne sürdü.

[ATTENTION] Mt. Gox just moved 11,501.4 $BTC ($1B) again!

This includes 10,608 $BTC ($929.7M) sent to a new wallet and 893.4 $BTC ($78.3M) to a warm wallet.

Notably, after Mt. Gox’s previous transfer, 332 $BTC ($25.5M) was deposited into #Bitstamp. It is likely the 893.4 $BTC… https://t.co/8HryhiHSoT pic.twitter.com/NBQtcWSREJ

— Spot On Chain (@spotonchain) March 25, 2025