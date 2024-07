Yıllar önce iflas ettikten sonra bu ay geri ödemelere başlayan Mt. Gox, yeniden harekete geçti. Borsaya ait kripto para cüzdanı önemli transferler gerçekleştirdi.

Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanı, Arkham verilerine göre 16 Temmuz’da yüklü birkaç işlem gerçekleştirdi. Kimliği bilinmeyen cüzdanlara milyarlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) gönderildi.

İşlemlerden en büyüğü olan 48.641 BTC’lik işlemde, “3JQie” ile başlayan yeni bir adrese 3 milyar dolarlık BTC aktarıldı.

Benzer şekilde yeni adresler olan “18vjnB” ile başlayan cüzdan adresine 42.587 BTC, “1HRAp” ile başlayan adrese ise 527 BTC gönderildi.

Arkham’ın 16 Temmuz’da taşıdığı Bitcoin’lerin toplam değeri, güncel kur ile 5,8 milyar doları buluyor.

