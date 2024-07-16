Yıllar önce iflas ettikten sonra bu ay geri ödemelere başlayan Mt. Gox, yeniden harekete geçti. Borsaya ait kripto para cüzdanı önemli transferler gerçekleştirdi.

Mt. Gox’tan Milyar Dolarlık Transferler

Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanı, Arkham verilerine göre 16 Temmuz’da yüklü birkaç işlem gerçekleştirdi. Kimliği bilinmeyen cüzdanlara milyarlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) gönderildi.

İşlemlerden en büyüğü olan 48.641 BTC’lik işlemde, “3JQie” ile başlayan yeni bir adrese 3 milyar dolarlık BTC aktarıldı.

Benzer şekilde yeni adresler olan “18vjnB” ile başlayan cüzdan adresine 42.587 BTC, “1HRAp” ile başlayan adrese ise 527 BTC gönderildi.

Arkham’ın 16 Temmuz’da taşıdığı Bitcoin’lerin toplam değeri, güncel kur ile 5,8 milyar doları buluyor.

Movements: 48,641 BTC ($3.07B) sent to 3JQieEzccKjFS34oW8KZSGBDndiH1YyFrE (new address) 42,587 BTC ($2.7B) sent to 18vjnBHWAxU4CPGPqF7Gp9JyqdVBHDct9b (new address) 527 BTC ($33.63M) sent to 1HRAprcXCzx1YqYv7dcCcDzf3vYVGPv3b2 (new address) 0.02 BTC ($1.3K) sent to… — Arkham (@ArkhamIntel) July 16, 2024

Mt. Gox Neden Bitcoin Taşıyor?

Döneminin en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, 2014’te uğradığı siber saldırıda 850 bin BTC çaldırınca iflasını duyurmak zorunda kaldı.

Borsanın müşterileri on yıldan uzun süredir varlıklarına kavuşmak için bekliyor. Mt. Gox’a atanan kayyum, çalınan Bitcoin’lerin tümünü kurtaramadı. Ancak yaklaşık 142 bin BTC’nin iade edileceği bir geri ödeme planı oluşturdu.

Uzun uğraşlar sonucu oluşturulan geri ödeme planı, bu ay uygulamaya kondu. Mt. Gox, temmuz itibarıyla alacaklılarına iade yapmaya başladı.

Borsa, Bitcoin ve Bitcoin Cash cinsinde toplam 9 milyar dolar değerde kripto parayı müşterilerine iade edecek. Arkham’ın tespit ettiği transferlerin, iade süreciyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Mt. Gox’tan varlıklarını teslim alanların en azından bir kısmının satış yaparak, BTC fiyatını baskılayacağı öngörülüyor. Ancak BTC, gün itibarıyla gücünü koruyor. Son 24 saati görece yatay geçiren BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.300 dolardan işlem görüyor.