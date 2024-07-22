Mt. Gox’un Bitcoin cüzdanında Bitstamp’e muhtemelen deneme amaçlı BTC gönderildi.

Bir süredir sessizliğini koruyan Mt. Gox, 22 Temmuz’da harekete geçti. Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanından Bitstamp’e kripto para gönderildi.

Mt. Gox Harekete Geçti

Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox, bugün merkezi kripto para borsası (DEX) Bitstamp’e dört kez kripto para gönderdi.

İşlemler 0,02 BTC gibi görece düşük değerde işlemlerden oluşuyor. Söz konusu değer, güncel kur ile yaklaşık 1.400 dolar ediyor.

Bitstamp, Mt. Gox’un iade sürecinde iş birliği yaptığı beş borsadan biri. Bu transferler de test amaçlı yapılmış olabilir. Mt. Gox, şimdiye kadar bu tür ufak çaplı işlemlerin ardından hep yüklü miktarlar transfer etti.

THIS MORNING: MT GOX MOVING FUNDS Mt. Gox addresses deposited $1 to 4 separate Bitstamp deposit addresses. Bitstamp is 1 of 5 exchanges working with the Mt. Gox Trustee to facilitate creditor repayments. Mt. Gox currently holds: $6.08B in BTC These transfers are likely to… pic.twitter.com/uyOLL7O065 — Arkham (@ArkhamIntel) July 22, 2024

Mt. Gox’un Bitcoin İade Süreci

Bir zamanların en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, on yıl önce uğradığı siber saldırının ardından iflas etti. O zamandan beri kripto paralarını geri almayı bekleyen borsa müşterileri için süreç bu ay başladı.

Borsa, çalınan miktar olan 850 bin BTC’nin 142 binini Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) olarak iade edecek. İade edilecek kripto paralar yaklaşık 9 milyar dolar değerde.

Mt. Gox, iade sürecinin üçte birini tamamladı. Bitstamp’e yapılan transferler ile sürecin devam ettiğinin sinyalini verdi.

Mt. Gox’un cüzdanında 6 milyar dolar değerinde Bitcoin kaldı. Kripto para iadelerinin tamamlanmasının ardından, nakit iade isteyen kullanıcılar için süreç başlayacak. Ancak bu sürecin başlangıç tarihi henüz bilinmiyor.