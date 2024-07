Mt. Gox’un Bitcoin cüzdanında Bitstamp’e muhtemelen deneme amaçlı BTC gönderildi.

Bir süredir sessizliğini koruyan Mt. Gox, 22 Temmuz’da harekete geçti. Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanından Bitstamp’e kripto para gönderildi.

Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox, bugün merkezi kripto para borsası (DEX) Bitstamp’e dört kez kripto para gönderdi.

İşlemler 0,02 BTC gibi görece düşük değerde işlemlerden oluşuyor. Söz konusu değer, güncel kur ile yaklaşık 1.400 dolar ediyor.

Bitstamp, Mt. Gox’un iade sürecinde iş birliği yaptığı beş borsadan biri. Bu transferler de test amaçlı yapılmış olabilir. Mt. Gox, şimdiye kadar bu tür ufak çaplı işlemlerin ardından hep yüklü miktarlar transfer etti.

THIS MORNING: MT GOX MOVING FUNDS

Mt. Gox addresses deposited $1 to 4 separate Bitstamp deposit addresses. Bitstamp is 1 of 5 exchanges working with the Mt. Gox Trustee to facilitate creditor repayments.

Mt. Gox currently holds: $6.08B in BTC

These transfers are likely to… pic.twitter.com/uyOLL7O065

— Arkham (@ArkhamIntel) July 22, 2024