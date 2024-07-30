Veriler Mt. Gox’un iade planında büyük yol alındığını ortaya koyuyor.

Kripto para piyasalarının uzun süreli hikayelerinden biri olan Mt. Gox, sona adım adım yaklaşıyor. Yeni verilere göre borsanın Bitcoin iade sürecinin neredeyse yarısı tamamlandı.

Mt. Gox’un Bitcoin Dağıtım Süreci İlerliyor

Bu ay başında kripto para iadelerine başlayan Mt. Gox, toplam 142 bin Bitcoin’i iade edeceği planı uygulamaya koydu.

Kraken ve Bitstamp müşterisi alacaklılarına kripto paralarını teslim eden Mt. Gox, verilere göre cüzdanındaki Bitcoin’lerin yüzde 41,5’ini dağıttı.

Dağıtılan 59 bin BTC’nin değeri güncel kur ile 3,94 milyar dolar civarında. Mt. Gox’un cüzdanında hala 5,5 milyar dolarlık 83 bin BTC bulunuyor.

Mt. Gox’tan alacaklı toplam 127 bin kişi bulunuyor. Bitcoin iadeleri için üç borsa ile daha anlaşıldı. Varlıkların kalanı onlar üzerinden alacaklılara teslim edilecek.

Mt. Gox Neden Bitcoin İade Ediyor?

2010-2014 yılları arasında faaliyet gösteren Mt. Gox, döneminin en büyük Bitcoin borsasıydı. 2014 yılında uğradığı siber saldırı, borsanın iflasıyla sonuçlandı. Borsanın kendisine ait 100 bin BTC, müşterilere ait 750 bin BTC olmak üzere toplam 850 bin BTC çalındı.

Japonya merkezli borsaya atanan kayyum, saldırıdan etkilenen Mt. Gox müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını 2021’de onaylattı. Parasını kripto para almak isteyenler için süreç temmuz ayında başladı.

Mt. Gox, ağustos ayı boyunca Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) iadelerine devam edecek. Kripto para iadeleri tamamlandıktan sonra nakit iadeler için süreç başlayacak.