Kapatılan borsa Mt. Gox’un alacaklıları Bitcoin’lerine nihayet kavuşuyor.

Mt. Gox’un hacklenmesi ve devamında yaşananlar, kripto para alanının en eski hikayelerinden biri. Siber saldırıda Bitcoin’lerini kaybedenler 10 yıldır varlıklarını geri almak için bekliyor.

Kripto para borsasının alacaklılarına iyi haber geldi. Borsa, bu yıl geri ödemeye başlayacak.

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Mt. Gox Ödemeleri Başlıyor

Japonya merkezli kripto para borsası, faaliyet gösterdiği 2010 ve 2014 yılları arasında Bitcoin işlem hacminin yüzde 70’inden sorumluydu.

Ancak 2014’te uğradığı siber saldırı, borsanın sonu oldu. Toplamda 850 bin Bitcoin çaldıran borsa, kısa süre sonra iflas başvurusunda bulundu. Çalınan 850 bin Bitcoin, o dönemde 473 milyon dolar ediyordu. Aynı miktarda BTC, günümüzde ise neredeyse 52 milyar dolar değerinde.

Mt. Gox’a atanan kayyum Nobuaki Kobayashi, bir süredir geri ödeme planı belirlemek ve bir zaman çizelgesi oluşturmak üzerine çalışıyordu. Ödeme tarihi nihayet netleşti.

Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak yapılacak geri ödemeler Temmuz 2024’te başlayacak. Borsanın toplam 127 bin alacaklıya 9,4 milyar dolar değerinde Bitcoin borcu bulunuyor.

Mt. Gox, geri ödemeye hazırlık sürecinde yaklaşık 9,6 milyar dolar değerinde 141.686 BTC’yi mayıs sonunda taşımıştı.

Kayyum, geri ödemeleri gerçekleştirecek kripto para borsalarıyla gerekli bilgi alışverişi ve doğrulama süreçlerini tamamladı. Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemeleri zamanı gelince başlayacak.

Borsanın alacaklıları varlıklarına erişmek için 10 yıldan uzun süredir bekliyor. Bitcoin fiyatı, aradan geçen sürede 800 dolardan 60 bin doların üzerine yükseldi.

Toplulukta alacaklıların epey bir süredir erişemedikleri ve bu süreçte astronomik değer kazanan Bitcoin’lerini satacağı yönünde bir beklenti hakim. İade edilecek 150 bine yakın Bitcoin, toplam BTC arzının neredeyse yüzde 0,8’ine denk geliyor. Dolayısıyla Mt. Gox alacaklıları, Bitcoin üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturma potansiyeline sahip.