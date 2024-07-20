Mt. Gox, yıllardır bekleyen alacaklılarına temmuz ayında kripto varlıklarını iade etmeye başladı. Çilesi bitmeyen alacaklılar, bu kez hackerların hedefi olmaya başladı.

Mt. Gox Müşterileri Hedefte

Reddit’in 11 bin üyeli r/mtgoxinsolvency subreddit’inde toplanan Mt. Gox müşterileri, varlıklarını teslim almaya başladıklarından beri yaşadıkları ortak bir sorunu paylaşıyor.

Topluluk üyelerine göre siber saldırganlar, Mt. Gox’tan iade alanları hedef almaya başladı.

Mt. Gox iade süreci iki aşamalı şekilde işliyor. Önce Mt. Gox, Kraken ve Bitstamp gibi merkezi borsalara (DEX) Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) gönderiyor. Mt. Gox’un alacaklıları da kripto paralarını bu DEX’ler üzerinden teslim alacak.

Kripto paraların transfer edildiği DEX’ler, alacaklıları e-posta yoluyla 17 Temmuz’da bilgilendirmeye başladı. Bilgilendirme postası alan alacaklılardan bir kısmı, hemen ardından e-posta hesaplarına yetkisiz giriş yapılmaya çalışıldığını bildirdi.

Reddit kullanıcısı ovkovk, gönderisinde şöyle belirtti:

Hesabıma girmeye çalışanlardan 15 bildirim aldım. Şimdi hesabıma giremiyorum. Mt. Gox’a saldırıyorlar mı? Hala girmeye çalışıyorlar. Bildirim sayısı 22 oldu.

Hesapları tehdit altında olan kullanıcılar, şifrelerinin ele geçirildiğini fakat giriş denemelerinin iki faktörlü doğrulama (2FA) sayesinde başarısız olduğunu düşünüyor. Ezequiels adlı kullanıcı şöyle açıkladı:

Mt. Gox’tan e-posta aldım. 10 dakika sonra Gox hesabıma giriş yapılmaya çalışıldığına dair beş e-posta geldi. 2FA kurulumu yaptım, yapmadan önce hesabıma giriş yaptığımda da e-posta alıyordum. Bu durum bana şifremin ele geçirilmiş olabileceğini fakat 2FA sayesinde hesabıma erişemediğini düşündürtüyor.

Yaklaşık 10 yıl uğradığı siber saldırı sonucu iflas eden Mt. Gox, döneminin en büyük Bitcoin borsasıydı. Borsaya atanan kayyumun oluşturduğu geri ödeme planı, bu ay itibarıyla uygulamaya koyuldu.

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Mt. Gox ve Bitcoin iade süreci, kripto para piyasalarını yıllarca meşgul etmiş, son ayların ise sıcak gündem maddelerinden biri. Kripto varlıkların nihayet teslim edilmeye başlanması hackerları da cezbetmiş gibi gözüküyor.