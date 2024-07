Bitcoin (BTC) fiyatını bir süre baskılaması öngörülen Mt. Gox, 24 Temmuz itibarıyla iade sürecini yürütmeye devam ediyor. İflas eden borsa, Bitstamp’e BTC transfer etmeyi sürdürüyor.

İlk transferler Kraken’a yapıldı. Kraken, dün teslim aldığı varlıkların tümünü dağıttı. Alacaklıların tercihi ise Bitcoin’lerini satmak değil, tutmak oldu.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, Kraken Mt. Gox’dan aldığı Bitcoin’leri ilgili kullanıcılara dağıtmaya başladıktan sonra, borsadan çıkan BTC miktarında da artış yaşandığına dikkat çekti.

CryptoQuant’a göre 23 Temmuz’da Kraken’da 5 binden fazla BTC çekildi. Bu BTC’lerin değeri güncel kur ile yaklaşık 330 milyon dolar ediyor.

Mt. Gox, Kraken’a neredeyse 3 milyar dolarlık Bitcoin transfer etmişti.

Mt.Gox Refunds: Users Choose to Hodl Over Selling

“Significant increase in BTC withdrawals from Kraken after affected Mt.Gox users start receiving their $BTC. This could be a positive signal, indicating that they are not selling and are preparing to hold their coins, moving them… pic.twitter.com/3Rys4sWfI2

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 24, 2024