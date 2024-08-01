Mt. Gox’un kripto para cüzdanı, birkaç günlük sessizliğin ardından 30 Temmuz’da yeniden harekete geçti. Cüzdandan milyarlarca dolarlık Bitcoin transfer edildi.

Mt. Gox Harekete Geçti

Zincir üstü analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre Mt. Gox, dün gece gerçekleştirdiği bir dizi işlem ile yaklaşık 34 bin BTC taşıdı. Transfer edilen BTC’lerin toplam değeri, güncel kur ile 3,1 milyar doları geçiyor.

Transferlerin hepsi kimliği bilinmeyen yeni adreslere gerçekleştirildi. Arkham, bu adreslerin kripto para borsası BitGo’ya ait olduğunu düşünüyor. BitGo, Mt. Gox’un Bitcoin dağıtım süreci için anlaştığı beş borsadan biri.

Mt. Gox, anlaştığı diğer borsalardan Kraken ve Bitstamp üzerinden yürüttüğü süreci tamamladı. Bu borsanın müşterisi olan Mt. Gox alacaklıları varlıklarına kavuştu.

Kraken ve Bitstamp’te varlıkların dağıtılmasıyla iade sürecinin yüzde 40’ı tamamlanmıştı. BitGo’ya transferlerin başlamasıyla iade sürecinde bir sonraki aşama da başlamış oldu.

Arkham’ın verilerine göre, son transfer sonrası Mt. Gox’un cüzdanında 3,06 milyar dolarlık Bitcoin kaldı.

Mt. Gox siber saldırıya uğradığı 2014 yılında dünyanın en büyük Bitcoin borsası konumundaydı. Siber saldırıda 850 bin doların çalınmasının ardından borsa, iflasını duyurdu. Borsanın 127 bin alacaklısı için iade süreci bu ay başladı. İade planına göre yaklaşık 142 bin BTC sahiplerine teslim edilecek.

Glassnode’un verilerine göre alacaklılar, piyasanın korktuğu türden bir satış baskısına yol açmadı. Analiz platformu, alacaklılar arasında yatırım profilinin uzun vadeli olma eğilimi gösterdiğini belirtti.