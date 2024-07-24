Mt. Gox’un cüzdan adresinde hala 90.344 Bitcoin bulunuyor. Bu BTC’ler yaklaşık 5,99 milyar dolar değerinde.

Kapatılan kripto para borsası Mt. Gox’a atanan kayyum, Bitcoin taşımaya devam ediyor. Mt. Gox, kimliği bilinmeyen bir cüzdan adresine bugün 2,47 milyar dolarlık Bitcoin gönderdi.

Blockchain veri platformu Arkham’a göre, Mt. Gox’un cüzdanından sabah saatlerinde 32.371 BTC çıktı. Gönderilen Bitcoin’lerin değeri işlem saatinde 2,47 milyar dolardı, ancak Bitcoin fiyatı aradan geçen saatlerde yüzde 1 civarı düşüş gösterdi.

Mt. Gox Bitcoin Dağıtmaya Devam Ediyor

Mt. Gox, geçtiğimiz iki hafta boyunca dağıtım planı kapsamında borsalara Bitcoin gönderdi. Anlaştığı borsalardan biri olan Kraken, varlık transfer sürecini tamamladı. Diğer borsa Bitstamp’te ise BTC transfer süreci devam ediyor.

Kraken, 16 Temmuz’da Mt. Gox’tan 3,1 milyar dolar değerinde BTC ve Bitcoin Cash (BCH) gönderildiğini doğruladı. Borsa, alacaklılara iade sürecini söz verdiği gibi 23 Temmuz’da başlattı.

Bitstamp’e ise hala Mt. Gox tarafından kripto gönderiliyor. Mt. Gox, Bitstamp’in adreslerine şimdiye kadar 657 milyon dolarlık BTC gönderdi. Arkham, sabah gönderilen Bitcoin’lerin 335 milyon dolarlık kısmının da Bitstamp’e gönderileceğini belirtti. Bitstamp, iade edilecek varlıkların tümünü teslim alır almaz süreci başlatacak.

Mt. Gox dün Bitstamp’e 2,85 milyon dolarlık Bitcoin taşımıştı. Kraken ve Bitstamp, Mt. Gox’un kripto iadeleri için anlaştığı beş platformdan yalnızca ikisi. Bitstamp’e kriptolar teslim edildikten sonra diğer platformlara transferler de başlayacak.

Mt. Gox’un cüzdanında hala 90 binin üzerinde Bitcoin mevcut. İade sürecinin BTC fiyatı üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratacağı düşünülüyordu. Ancak güncel fiyat hareketi aksine işaret ediyor.