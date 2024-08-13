Blockchain veri takip platformu Arkham Intelligence, 2014 yılında iflas eden borsanın 2 milyar dolarlık BTC’yi yeni bir adrese transferi gerçekleştirdiğini bildirdi. Arkham Intelligence, Mt. Gox’un alacaklılarına yapacağı ödemeler öncesinde test işlemleri gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki 33.000 BTC’yi farklı bir cüzdana transfer ettiğini aktardı.

Arkham Inteligence’a göre Bitcoin’lerin transfer edildiği adres, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan bir hack vakasında Bitcoin’lerini kaybeden müşterilere ödeme yapmakla görevlendirilen kripto firması BitGo’ya ait olabilir. Diğer dört kripto borsası olan Bitbank, Bitstamp, Kraken ve SBI VC Trade de, Mt. Gox alacaklılarına geri ödeme yapmaya başladı.

Mt. Gox’un alacaklılarına yapılan ödemeler, geride bıraktığımız haftalarda Bitcoin fiyatında bir düşüşe neden olmuştu. Bunun temel nedeni, büyük miktarlarda Bitcoin’in piyasalarda satılacağı beklentisiydi. Mt. Gox saldırısında zarar gören yatırımcılar, borsa çöktüğünde Bitcoin’in fiyatı 500 doların altındayken bu coin’lere sahipti ve şimdi, mevcut fiyatlarla büyük getiriler elde etmiş durumdalar.

Ancak bu kez, aynı hareketin ardından Bitcoin fiyatında bir artış yaşandı. Bitcoin, büyük zincir üstü hareketin ardından hızla 61.000 doların üzerine çıktı ve bu durum, fiyatın bir saat içinde yaklaşık %3 oranında artmasına neden oldu.

Yine de, Bitcoin hala Mart ayında ulaştığı 74.000 dolarlık zirveden oldukça uzak. Fiyat, birkaç hafta önce 50.000 doların altına bile düşmüştü.

Mt. Gox, Japonya merkezli bir Bitcoin borsasıydı ve platformdan 850.000 Bitcoin çalındıktan sonra 2014’te iflas başvurusunda bulunmuştu. Yetkililer, yıllar sonra bu saldırıdan 140.000 Bitcoin’i kurtararak geri almayı başardı. Eski müşteriler, 2021’de onaylanan bir rehabilitasyon planı kapsamında bu fonları geri almaya yeni başlıyorlar.